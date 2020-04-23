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"Состояние моего здоровья очень плохое": Саудовская принцесса вышла на связь из тюремной камеры
23 апреля 2020, 15:10 • 119 • В мире
Саудовская принцесса Басма бинт Сауд впервые вышла на связь прямо из тюремной камеры, куда её заточил собственный кузен. Она пожаловалась на плохое состояние здоровья и попросила о пощаде.
Пропавшая год назад 52-летняя принцесса Басма, как выяснилось, всё это время находилась в тюрьме строгого режима Аль-Хайр по приказу её двоюродного брата. В прошлом году принцесса, спасаясь от преследования родственников, попыталась вылететь в Швейцарию вместе с одной из дочерей, но была арестована силовиками.
О принцессе Басме известно, что она является матерью пятерых детей, вела активную правозащитную деятельность. Кроме того, принцесса ратовала за конституционную реформу в Саудовской Аравии, чем вызвала гнев наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
В Twitter принцесса умоляет о пощаде, говоря, что не сделала ничего плохого. Басма опасается, что без медицинской помощи может умереть, и просит своего дядю, короля Салмана Бина, пересмотреть её дело.
Басма - внучка первого правителя Саудовской Аравии, короля Абдул-Азиза. Она - младшая из 115 детей короля Сауда, правившего страной до 1964 года. Когда-то эта ветвь считалась альтернативой нынешней ветви власти, представленной королём Салманом и его сыном.
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