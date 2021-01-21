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"Состоялся телефонный разговор": Стало известно, о чём Путин беседовал с Лукашенко
21 января 2021, 02:15 • 63 • Политика
Владимир Путин побеседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Состоялся телефонный разговор", - уведомили в пресс-службе президента России. О чём говорили лидеры двух стран?
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - сказано в сообщении на сайте Кремля.
Раскрыты две главные темы беседы: взаимодействие в рамках Союзного государства, а также борьба с COVID-19.
В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что Александр Лукашенко говорил с российским коллегой о кадровых вопросах, о взаимодействии в Евразийском экономическом союзе и Союзном государстве. Во время звонка главы государств коснулись актуальных на сегодняшний день международных вопросов и мировой ситуации в целом.
Вопросу борьбы с пандемией коронавируса было уделено много внимания. Президенты заверили друг друга, что Россия и Белоруссия и дальше будут сотрудничать для того, чтобы противодействовать COVID-19 в рамках ранее достигнутых договорённостей.
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