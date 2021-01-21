"Состоялся телефонный разговор": Стало известно, о чём Путин беседовал с Лукашенко

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Раскрыты две главные темы беседы: взаимодействие в рамках Союзного государства, а также борьба с COVID-19.

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что Александр Лукашенко говорил с российским коллегой о кадровых вопросах, о взаимодействии в Евразийском экономическом союзе и Союзном государстве. Во время звонка главы государств коснулись актуальных на сегодняшний день международных вопросов и мировой ситуации в целом.

Вопросу борьбы с пандемией коронавируса было уделено много внимания. Президенты заверили друг друга, что Россия и Белоруссия и дальше будут сотрудничать для того, чтобы противодействовать COVID-19 в рамках ранее достигнутых договорённостей.