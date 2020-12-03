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"Составить список и нейтрализовать": Медведев дал поручение ФСБ и МВД перед выборами в Госдуму

03 декабря 2020, 21:25  •  107 • Политика
Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в Госдуму. "Подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз", - звучит указание зампреда Совбеза России.
ФСБ, МВД и Генпрокуратуре дали задание подготовить прогноз в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом заявил экс-премьер и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, события вроде выборов в парламент могут провоцировать отдельные межэтнические или межконфессиональные конфликты. А различные силы могут воспользоваться этой ситуацией.
"Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз", - сказал Медведев.
Он добавил, что на основе составленного списка будет разработан комплекс мер по нейтрализации подобных угроз.
Напомним, что недавний конфликт в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, который завершился введением в страну российских миротворцев, вызвал конфликты между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве. Повторение подобных событий в период выборов в Госдуму может серьёзно дестабилизировать ситуацию.

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