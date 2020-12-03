"Составить список и нейтрализовать": Медведев дал поручение ФСБ и МВД перед выборами в Госдуму

ФСБ, МВД и Генпрокуратуре дали задание подготовить прогноз в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом заявил экс-премьер и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, события вроде выборов в парламент могут провоцировать отдельные межэтнические или межконфессиональные конфликты. А различные силы могут воспользоваться этой ситуацией.

"Поэтому я просил бы ФСБ, МВД и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз", - сказал Медведев.

Он добавил, что на основе составленного списка будет разработан комплекс мер по нейтрализации подобных угроз.

Напомним, что недавний конфликт в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, который завершился введением в страну российских миротворцев, вызвал конфликты между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве. Повторение подобных событий в период выборов в Госдуму может серьёзно дестабилизировать ситуацию.