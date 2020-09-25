"Соседей не выбирают. Но…": Лукашенко жёстко ответил на претензии с инаугурацией

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвала бурную реакцию в Европе и у соседей республики. Оттуда понеслись возмущение и критика, а ряд стран, включая США, а после к ним присоединился и ЕС, отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.

Батька терпеть столь наглое вмешательство в дела республики не стал - ответил на претензии по инаугурации весьма жёстко.

"По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать, - подчеркнул Лукашенко, добавив, что "это внутреннее дело нашей страны". - И критика только одна: не то тайна, не то таинство".

При этом глава республики заметил, что его особенно удивило, так это то, что критикой разразились соседи Белоруссии.

"Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить, - заметил глава государства. - Но оказывается, что не всегда так".

Он напомнил о том, что у той же Польши возникла "не то обида, не то претензии" из-за того, что про инаугурацию Минск не стал никому из европейских соседей ничего говорить: "Не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или ещё кому-то".

При этом Лукашенко обратил внимание, что практически невозможно сохранить в тайне мероприятие подобного уровня, где счёт приглашённым идёт на тысячи (около двух тысяч человек, по словам президента Белорусии, присутствовало на церемонии. - Ред.).