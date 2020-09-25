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"Соседей не выбирают. Но…": Лукашенко жёстко ответил на претензии с инаугурацией

25 сентября 2020, 20:45  •  118 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма жёстко ответил странам, возмутившимся его инаугурацией. "Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так", - отметил глава республики, подчеркнув, что "по законам Беларуси мы никого не должны предупреждать".
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвала бурную реакцию в Европе и у соседей республики. Оттуда понеслись возмущение и критика, а ряд стран, включая США, а после к ним присоединился и ЕС, отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.
Батька терпеть столь наглое вмешательство в дела республики не стал - ответил на претензии по инаугурации весьма жёстко.
"По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать, - подчеркнул Лукашенко, добавив, что "это внутреннее дело нашей страны". - И критика только одна: не то тайна, не то таинство".
При этом глава республики заметил, что его особенно удивило, так это то, что критикой разразились соседи Белоруссии.
"Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить, - заметил глава государства. - Но оказывается, что не всегда так".
Он напомнил о том, что у той же Польши возникла "не то обида, не то претензии" из-за того, что про инаугурацию Минск не стал никому из европейских соседей ничего говорить: "Не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или ещё кому-то".
При этом Лукашенко обратил внимание, что практически невозможно сохранить в тайне мероприятие подобного уровня, где счёт приглашённым идёт на тысячи (около двух тысяч человек, по словам президента Белорусии, присутствовало на церемонии. - Ред.).

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