|
"Соседей не выбирают. Но…": Лукашенко жёстко ответил на претензии с инаугурацией
25 сентября 2020, 20:45 • 118 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма жёстко ответил странам, возмутившимся его инаугурацией. "Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так", - отметил глава республики, подчеркнув, что "по законам Беларуси мы никого не должны предупреждать".
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвала бурную реакцию в Европе и у соседей республики. Оттуда понеслись возмущение и критика, а ряд стран, включая США, а после к ним присоединился и ЕС, отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.
Батька терпеть столь наглое вмешательство в дела республики не стал - ответил на претензии по инаугурации весьма жёстко.
"По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать, - подчеркнул Лукашенко, добавив, что "это внутреннее дело нашей страны". - И критика только одна: не то тайна, не то таинство".
При этом глава республики заметил, что его особенно удивило, так это то, что критикой разразились соседи Белоруссии.
"Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить, - заметил глава государства. - Но оказывается, что не всегда так".
Он напомнил о том, что у той же Польши возникла "не то обида, не то претензии" из-за того, что про инаугурацию Минск не стал никому из европейских соседей ничего говорить: "Не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или ещё кому-то".
При этом Лукашенко обратил внимание, что практически невозможно сохранить в тайне мероприятие подобного уровня, где счёт приглашённым идёт на тысячи (около двух тысяч человек, по словам президента Белорусии, присутствовало на церемонии. - Ред.).
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2020, 09:55
|
20 сентября 2020, 16:05
|
21 сентября 2020, 02:10
|
23 сентября 2020, 17:25
|
20 сентября 2020, 03:15
|
23 сентября 2020, 00:00
|
23 сентября 2020, 12:50