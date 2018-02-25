"Сосед есть сосед": Президент Эстонии вспомнила о России по случаю дня независимости страны

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Выступая с торжественной речью по случаю дня независимости Эстонии, президент страны Керсти Кальюлайд назвала Россию "сложным соседом" и "соратником по судьбе с прошлого века".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с торжественным обращением к нации по случаю дня независимости. В числе прочего эстонский национальный лидер затронула в своем выступлении вопрос внешней политики государства. В этом контексте она просто не могла не вспомнить о непростых российско-эстонских отношениях.

"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", - заявила Кальюлайд, выступая в Музее эстонского народа.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю дня независимости Эстонии. В своем послании он пожелал всем жителям прибалтийской республики счастья, благополучия и всего самого доброго.