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"Сосед есть сосед": Президент Эстонии вспомнила о России по случаю дня независимости страны
25 февраля 2018, 10:24 • 267 • В мире
Выступая с торжественной речью по случаю дня независимости Эстонии, президент страны Керсти Кальюлайд назвала Россию "сложным соседом" и "соратником по судьбе с прошлого века".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с торжественным обращением к нации по случаю дня независимости. В числе прочего эстонский национальный лидер затронула в своем выступлении вопрос внешней политики государства. В этом контексте она просто не могла не вспомнить о непростых российско-эстонских отношениях.
Отметим, что ранее президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю дня независимости Эстонии. В своем послании он пожелал всем жителям прибалтийской республики счастья, благополучия и всего самого доброго.
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