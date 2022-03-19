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"Сорвавшийся с цепи" Запад рассекретил Лавров: Россия сработала на опережение
19 марта 2022, 17:00 • 500 • Политика
"Сорвавшийся с цепи" Запад, который всеми способами пытается задушить нашу страну, рассекретил глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия вовремя сработала на опережение.
По словам главы МИД, сегодняшние действия Запада в очередной раз доказывают лишь одно: "проект "анти-России" сорвался операцией". Лавров напомнил о том, что поставленные президентом Владимиром Путиным цели, среди которых обеспечение безопасности людей в Донбассе, устранение угроз нашей стране, а также демилитаризация и денацификация Украины, помогли сорвать планы Запада.
"Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались", - сказал он на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
При этом министр обратил внимание на то, что США "держат за руку" украинскую делегацию на переговорах с Россией и не позволяют представителям Киева соглашаться даже на минимальные требования Москвы.
Лавров также добавил, что наша страна не намерена инициировать налаживание отношений с Западом - мы будем наблюдать за тем, как эти страны будут выходить из того тупика, в который сами себя и загнали.
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