"Сорвавшийся с цепи" Запад, который всеми способами пытается задушить нашу страну, рассекретил глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия вовремя сработала на опережение.

По словам главы МИД, сегодняшние действия Запада в очередной раз доказывают лишь одно: "проект "анти-России" сорвался операцией". Лавров напомнил о том, что поставленные президентом Владимиром Путиным цели, среди которых обеспечение безопасности людей в Донбассе, устранение угроз нашей стране, а также демилитаризация и денацификация Украины, помогли сорвать планы Запада.

"Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались", - сказал он на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

При этом министр обратил внимание на то, что США "держат за руку" украинскую делегацию на переговорах с Россией и не позволяют представителям Киева соглашаться даже на минимальные требования Москвы.

Лавров также добавил, что наша страна не намерена инициировать налаживание отношений с Западом - мы будем наблюдать за тем, как эти страны будут выходить из того тупика, в который сами себя и загнали.