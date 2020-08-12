"Сорвал карточку, вырвал камеру": В Минске напали на журналистов Би-би-си

На сайте издания сообщается, что на форме мужчин не было опознавательных знаков. Они просто подошли к журналистам с требованием предъявить аккредитацию.

"Сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать её", - сказано в сообщении.

Всего журналистов было трое. Каждый из них заранее получил аккредитацию от Министерства иностранных дел Белоруссии. На представителях СМИ были жилетки с указанием, что это корреспонденты. Подтверждающие удостоверения также имелись.

Журналистов задерживать не стали. После того как мужчины услышали просьбу вернуть карточку аккредитации, двое из них напали на оператора и стали бить его и камеру.

Это не первый инцидент с журналистами в Белоруссии. 9 августа, в день президентских выборов, был задержан военкор Семён Пегов, а также сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Позднее такая же участь постигла фотографа МИА "Россия сегодня" Илью Питалёва. На связь некоторое время не выходили корреспондент портала Znak.com Никита Телиженко и сотрудник Meduza Максим Солопов. Известно, что все они сейчас на свободе.