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"Сорвал карточку, вырвал камеру": В Минске напали на журналистов Би-би-си
12 августа 2020, 19:45 • 80 • В мире
Люди в чёрной униформе напали на журналистов "Русской службы Би-би-си" в Минске. "Сорвал карточку, вырвал камеру", - сообщается на сайте СМИ.
На сайте издания сообщается, что на форме мужчин не было опознавательных знаков. Они просто подошли к журналистам с требованием предъявить аккредитацию.
"Сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать её", - сказано в сообщении.
Всего журналистов было трое. Каждый из них заранее получил аккредитацию от Министерства иностранных дел Белоруссии. На представителях СМИ были жилетки с указанием, что это корреспонденты. Подтверждающие удостоверения также имелись.
Журналистов задерживать не стали. После того как мужчины услышали просьбу вернуть карточку аккредитации, двое из них напали на оператора и стали бить его и камеру.
Это не первый инцидент с журналистами в Белоруссии. 9 августа, в день президентских выборов, был задержан военкор Семён Пегов, а также сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Позднее такая же участь постигла фотографа МИА "Россия сегодня" Илью Питалёва. На связь некоторое время не выходили корреспондент портала Znak.com Никита Телиженко и сотрудник Meduza Максим Солопов. Известно, что все они сейчас на свободе.
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