Власти Украины лишают граждан страны не только будущих пенсий, но пытаются любым способом уменьшить число людей, которые смогут в будущем получать соцвыплаты. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины предупредили о том, что размеры пенсий в будущем могут снизиться. Как считает бывший парламентарий, сейчас Киев пытается всеми силами снизить дефицит пенсионного фонда, однако из-за оттока молодёжи ситуация усугубляется, а население стареет.

В происходящем он винит экономические "ноу-хау" от пришедших после госпереворота в 2014 году политиков.

"Сегодняшние "соросята" с Зеленским продолжают политику геноцида в отношении украинцев. Именно они виноваты, что денег в украинской казне нет и пенсии платить не из чего", - уверен Журавко.

Сейчас Украина является государством-банкротом, которое не сможет выжить без помощи Запада. Это связано с разрушением производства. Европа обманула украинцев, а те сами разрушили совместные проекты с РФ, лишившись возможности зарабатывать деньги.