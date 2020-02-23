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"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
23 февраля 2020, 19:54 • 105 • Политика
Экс-депутат Рады Алексей Журавко вынес приговор пенсиям украинцев. По мнению политика, "соросята" Владимира Зеленского занимаются геноцидом населения.
Власти Украины лишают граждан страны не только будущих пенсий, но пытаются любым способом уменьшить число людей, которые смогут в будущем получать соцвыплаты. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Ранее в Министерстве социальной политики Украины предупредили о том, что размеры пенсий в будущем могут снизиться. Как считает бывший парламентарий, сейчас Киев пытается всеми силами снизить дефицит пенсионного фонда, однако из-за оттока молодёжи ситуация усугубляется, а население стареет.
В происходящем он винит экономические "ноу-хау" от пришедших после госпереворота в 2014 году политиков.
"Сегодняшние "соросята" с Зеленским продолжают политику геноцида в отношении украинцев. Именно они виноваты, что денег в украинской казне нет и пенсии платить не из чего", - уверен Журавко.
Сейчас Украина является государством-банкротом, которое не сможет выжить без помощи Запада. Это связано с разрушением производства. Европа обманула украинцев, а те сами разрушили совместные проекты с РФ, лишившись возможности зарабатывать деньги.
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