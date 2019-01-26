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"Сорос не избавит от себя мир - он превратится в киборга": Эксперт - о том, почему великий глобалист будет жить вечно

26 января 2019, 02:54  •  88 • В мире
Миллиардеру Джорджу Соросу уже 88 лет. Казалось бы, пора и на покой, может быть, даже вечный. Однако, как предполагает директор Центра геополитических исследований Валерий Коровин, идеолог "открытого общества" от себя мир не избавит: Сорос превратится в киборга.
Глобалисту, апологету "открытого общества" Соросу уже под 90 лет. Это тот возраст, когда начинают думать о вечном покое. Сможет ли мир, уставший от его "цветных революций", вздохнуть спокойно хотя бы лет через десять?
"Сорос может и не умереть, а превратиться в киборга. Или мутировать, или вообще быть клонированным. Ведь именно этим занимаются глобалисты. Их цель - преодоление человека как субъекта и превращение его в объект", - сказал в беседе с Царьградом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
По словам эксперта, одной из главных идей глобалистов и является бессмертие. Эта идея заложена и в развитии искусственного интеллекта. Так что, возможно, и сам Сорос будет репродуцирован через технологии ИИ, через превращение человека в киборга путём модернизации, этакого "апгрейда". Всё это как раз относится к глобалистским идеям.
"С другой стороны, бессмертность идеи Сороса как раз и проявится в бессмертии самого миллиардера. Чем больше масс будет охвачено идеями глобализма, чем быстрее появится разум глобального человечества, тем более бессмертным будет сам Сорос", - считает Коровин.
Джордж Сорос - носитель всех этих идей. Он их пропагандист и апологет. И одна из сегодняшних его целей - заразить идеями глобализма и "открытого общества" Китай, чтобы китайцы отказались от сохранения своей древней цивилизации и стремления к многополярному миру.
"Если Сорос этого добьётся, тогда он получит "контрольный пакет" над миром, а его идеи начнут саморепродуцироваться и никогда не умрут. Вот в этом бессмертии Идеи и заключается бессмертие самого Сороса. Это серьёзная и важная тема, которую не охватить в небольшом комментарии", - заключил Валерий Коровин.

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