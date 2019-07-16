"Сорос на Украине – везде": Депутат Рады рассекретил, кто стоял за "вмешательством" в американские выборы

По словам украинского депутата, скандал, который во всем мире называли "вмешательством России в процесс президентских выборов в США", разразился и на Украине, и связан он с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом.

"И в этом скандале, который раскручивался на Украине, Сорос сыграл организационно-идеологическую функцию", - рассказал Медведчук в интервью Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".

Сорос приложил усилия для того, чтоб организовать этот скандал и скомпрометировать кандидата в президенты Трампа, а вместе с ним и весь его штаб. И это миллиардеру удалось. Манафорт предстал перед судом, где присяжные признали его виновным в восьми преступлениях, в том числе и в мошенничестве.

А началом скандала стала подозрительная счет-фактура, подписанная лично Манафортом. Ее обнаружил депутат Рады Сергей Левченко, опубликовавший записи из "амбарной книги" Партии регионов, политическим консультантом которой был Манафорт. Причем с самого начала имени американца в этой бухгалтерии партии даже не упоминалось, оно появилось позднее.

"То есть шла технологическая подготовка к главному удару, потому что все это делали только с одной целью - нанести удар кандидату в президенты Дональду Трампу", - уверен Медведчук.

Политик отметил, что в этой "амбарной книге" упоминались несколько сотен фамилий разных людей, которые получали деньги по "серым схемам". Никого из них не коснулось уголовное преследование, кроме главы штаба Трампа Пола Манафорта.