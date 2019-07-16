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"Сорос на Украине – везде": Депутат Рады рассекретил, кто стоял за "вмешательством" в американские выборы

16 июля 2019, 11:09  •  96 • В мире
И "оранжевая революция", и так называемая "революция достоинства" 2014 года – это все тоже результат деятельности Сороса на Украине. И на достигнутом он не остановился, продолжая действовать и в последующие годы, отметил Медведчук. Но этим миллиардер не ограничился.
По словам украинского депутата, скандал, который во всем мире называли "вмешательством России в процесс президентских выборов в США", разразился и на Украине, и связан он с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом.
"И в этом скандале, который раскручивался на Украине, Сорос сыграл организационно-идеологическую функцию", - рассказал Медведчук в интервью Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
Сорос приложил усилия для того, чтоб организовать этот скандал и скомпрометировать кандидата в президенты Трампа, а вместе с ним и весь его штаб. И это миллиардеру удалось. Манафорт предстал перед судом, где присяжные признали его виновным в восьми преступлениях, в том числе и в мошенничестве.
А началом скандала стала подозрительная счет-фактура, подписанная лично Манафортом. Ее обнаружил депутат Рады Сергей Левченко, опубликовавший записи из "амбарной книги" Партии регионов, политическим консультантом которой был Манафорт. Причем с самого начала имени американца в этой бухгалтерии партии даже не упоминалось, оно появилось позднее.
"То есть шла технологическая подготовка к главному удару, потому что все это делали только с одной целью - нанести удар кандидату в президенты Дональду Трампу", - уверен Медведчук.
Политик отметил, что в этой "амбарной книге" упоминались несколько сотен фамилий разных людей, которые получали деньги по "серым схемам". Никого из них не коснулось уголовное преследование, кроме главы штаба Трампа Пола Манафорта.
"И я уверен, что за этим стоит господин Сорос. Потому что эта команда демократов - Виктория Нуланд, Сорос, бывший вице-президент США Джо Байден - в угоду интересов Хилари Клинтон делала все, чтобы не дать возможность избраться господину Трампу на выборах 2016 года", - заключил Медведчук.

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