"Соратники Навального деньги получать готовы, но...": Политолог объяснил отказ от помощи Пригожина

В компании предпринимателя Евгения Пригожина "Конкорд" сообщили о судьбе денег, ранее перечисленных организацией в берлинскую клинику Charite на лечение Алексея Навального.

7 сентября бизнесмен отправил на счёт больницы 1 млн рублей. Сегодня он получил сумму обратно. В заявлении "Конкорда" на официальной странице "ВК" обозначены вероятные причины, объясняющие, почему материальная помощь была отклонена.

Первая состоит в том, что Пригожин находится в санкционном списке США. Ранее американские власти заявили о его якобы попытках "вмешаться в выборы" на территории Штатов.

Вторая - в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться, - отмечается в сообщении компании.

Ситуацию в интервью для Nation News прокомментировал политолог Руслан Осташко. Он выразил мнение, что наиболее весомую роль сыграл именно второй фактор.