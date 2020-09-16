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"Соратники Навального деньги получать готовы, но...": Политолог объяснил отказ от помощи Пригожина

16 сентября 2020, 19:30  •  152 • Политика
Политолог Руслан Осташко объяснил отказ Charite от материальной помощи со стороны бизнесмена Евгения Пригожина, который ранее направил на лечение блогера 1 млн рублей. "Соратники Навального деньги получать готовы, отчитываться - нет", - пояснил эксперт.
В компании предпринимателя Евгения Пригожина "Конкорд" сообщили о судьбе денег, ранее перечисленных организацией в берлинскую клинику Charite на лечение Алексея Навального.
7 сентября бизнесмен отправил на счёт больницы 1 млн рублей. Сегодня он получил сумму обратно. В заявлении "Конкорда" на официальной странице "ВК" обозначены вероятные причины, объясняющие, почему материальная помощь была отклонена.
Первая состоит в том, что Пригожин находится в санкционном списке США. Ранее американские власти заявили о его якобы попытках "вмешаться в выборы" на территории Штатов.
Вторая - в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться, - отмечается в сообщении компании.
Ситуацию в интервью для Nation News прокомментировал политолог Руслан Осташко. Он выразил мнение, что наиболее весомую роль сыграл именно второй фактор.
Соратники Навального деньги получать готовы, отчитываться - нет, - заметил эксперт.

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