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"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержание военной техники на Дунае

27 июля 2019, 00:39  •  95 • Политика
Минобороны России опровергло сообщения о задержании российской военной техники в Румынии. В ведомстве назвали информацию Румынии "абсолютной ложью".
В Министерстве обороны России назвали абсолютной ложью заявления Румынии о том, что страна якобы задержала корабли, гружёные российской бронетехникой. Ведомство подчеркнуло, что не направляло никаких кораблей с военной техникой по Дунаю.
Речь идёт о сообщении румынского агентства Mediafax, в котором говорилось, со ссылкой на МИД Румынии, что на Дунае задержали несколько российских кораблей из-за санкций Евросоюза. Утверждалось, что суда якобы перевозили в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортёров.
"Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами" - абсолютная ложь", - приводит "РИА Новости" заявление Минобороны.
В ведомстве добавили, что Россия экспортирует военную технику в Сербию в полном соответствии с международным законодательством, в рамках договора о двустороннем военно-техническом сотрудничестве.

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