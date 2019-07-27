"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержание военной техники на Дунае

В Министерстве обороны России назвали абсолютной ложью заявления Румынии о том, что страна якобы задержала корабли, гружёные российской бронетехникой. Ведомство подчеркнуло, что не направляло никаких кораблей с военной техникой по Дунаю.

Речь идёт о сообщении румынского агентства Mediafax, в котором говорилось, со ссылкой на МИД Румынии, что на Дунае задержали несколько российских кораблей из-за санкций Евросоюза. Утверждалось, что суда якобы перевозили в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортёров.

"Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами" - абсолютная ложь", - приводит "РИА Новости" заявление Минобороны.

В ведомстве добавили, что Россия экспортирует военную технику в Сербию в полном соответствии с международным законодательством, в рамках договора о двустороннем военно-техническом сотрудничестве.