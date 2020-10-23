"Сообщение о минировании поступило из Германии": Гаспарян дал свою версию отравления Навального

Чем больше становится известно об инциденте с Алексеем Навальным, тем больше верится, что его действительно могли отравить. Такое мнение высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

По его мнению, в роли отравителей выступили его американские кураторы, которым для остановки "Северного потока - 2" давно требовалось новое "дело Магнитского". По их задумке, оппозиционер должен был умереть, не долетев до Москвы, уверен эксперт.

Не зря к нему приставили Марию Певчих, у которой с MI-6 общего больше, чем с ФБК, дочку разработчика микроигл для безболезненных уколов. Какое именно средство, блокирующее холинэстеразу, она ввела - вопросы к британской разведке, - написал Гаспарян на своём Telegram-канале.

Он напомнил, что, пока жена Навального рассказывала о том, что её мужа отравили чаем в аэропорту, та самая Певчих помчалась в гостиничный номер оппозиционера снимать бутылки. Гаспарян уверен: она делала "консервы" для будущего "внезапного" обнаружения "Новичка".