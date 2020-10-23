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"Сообщение о минировании поступило из Германии": Гаспарян дал свою версию отравления Навального

23 октября 2020, 11:35  •  123 • Политика
Гаспарян верит, что Навального действительно отравили, но не те, на кого указывают. "Российская сторона спасла ему жизнь, вколов атропин (и в скорой, и в больнице) и посадив самолёт, несмотря на сообщения о минировании, поступавшие из Германии", - напоминает эксперт.
Чем больше становится известно об инциденте с Алексеем Навальным, тем больше верится, что его действительно могли отравить. Такое мнение высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.
По его мнению, в роли отравителей выступили его американские кураторы, которым для остановки "Северного потока - 2" давно требовалось новое "дело Магнитского". По их задумке, оппозиционер должен был умереть, не долетев до Москвы, уверен эксперт.
Не зря к нему приставили Марию Певчих, у которой с MI-6 общего больше, чем с ФБК, дочку разработчика микроигл для безболезненных уколов. Какое именно средство, блокирующее холинэстеразу, она ввела - вопросы к британской разведке, - написал Гаспарян на своём Telegram-канале.
Он напомнил, что, пока жена Навального рассказывала о том, что её мужа отравили чаем в аэропорту, та самая Певчих помчалась в гостиничный номер оппозиционера снимать бутылки. Гаспарян уверен: она делала "консервы" для будущего "внезапного" обнаружения "Новичка".
Российская сторона спасла ему жизнь, вколов атропин (и в скорой, и в больнице) и посадив самолёт, несмотря на сообщения о минировании, поступавшие из Германии, - отмечает Гаспарян.

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