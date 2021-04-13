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"Сонный Джо" смертельно напуган: Американские генералы рассказали Байдену о русских

13 апреля 2021, 23:15  •  62 • Политика
Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. "Президент США быстренько осознал, или ему это доходчиво объяснили струхнувшие американские генералы, что Россия с США в бирюльки у себя под боком играть не будет", - прокомментировал звонок из Вашингтона обозреватель Царьграда Сергей Латышев.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил главе России Владимиру Путину провести саммит в третьей стране, сообщил Белый дом. Ситуацию прокомментировал политический обозреватель Царьграда Сергей Латышев.
По его мнению, на решение США запросить переговоры с Россией повлияло то, что две русские армии были в рекордно короткие сроки переброшены к границам Украины. Это сильно переполошило 78-летнего американского президента Джо Байдена, которого на родине, с лёгкой руки Дональда Трампа, называют Сонным Джо.
Президент США Байден быстренько осознал, или ему это доходчиво объяснили струхнувшие американские генералы, что Россия с США в бирюльки у себя под боком играть не будет и может вскрыть в самое ближайшее время застарелый украинский гнойник на теле Русского мира,
- отметил обозреватель Царьграда Сергей Латышев.
По его мнению, Россия своими действиями показала, как надо взаимодействовать с американцами. Если они понимают и уважают только силу, то и действовать надо с позиции силы. Обозреватель не исключает, что обострение в Донбассе нужно было Вашингтону только для того, чтобы прощупать Москву и выбрать в общении с ней правильный тон.
Похоже, он выбран, и Украина теперь не должна толкаться у больших под ногами. Если в Киеве сегодня это ещё не поняли, завтра Зеленскому и Ко американцы это доходчиво объяснят,
- подытожил Сергей Латышев.

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