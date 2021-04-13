"Сонный Джо" смертельно напуган: Американские генералы рассказали Байдену о русских

Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. "Президент США быстренько осознал, или ему это доходчиво объяснили струхнувшие американские генералы, что Россия с США в бирюльки у себя под боком играть не будет", - прокомментировал звонок из Вашингтона обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил главе России Владимиру Путину провести саммит в третьей стране, сообщил Белый дом. Ситуацию прокомментировал политический обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

По его мнению, на решение США запросить переговоры с Россией повлияло то, что две русские армии были в рекордно короткие сроки переброшены к границам Украины. Это сильно переполошило 78-летнего американского президента Джо Байдена, которого на родине, с лёгкой руки Дональда Трампа, называют Сонным Джо.

Президент США Байден быстренько осознал, или ему это доходчиво объяснили струхнувшие американские генералы, что Россия с США в бирюльки у себя под боком играть не будет и может вскрыть в самое ближайшее время застарелый украинский гнойник на теле Русского мира,

- отметил обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

По его мнению, Россия своими действиями показала, как надо взаимодействовать с американцами. Если они понимают и уважают только силу, то и действовать надо с позиции силы. Обозреватель не исключает, что обострение в Донбассе нужно было Вашингтону только для того, чтобы прощупать Москву и выбрать в общении с ней правильный тон.

Похоже, он выбран, и Украина теперь не должна толкаться у больших под ногами. Если в Киеве сегодня это ещё не поняли, завтра Зеленскому и Ко американцы это доходчиво объяснят,

- подытожил Сергей Латышев.