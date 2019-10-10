"Сонный Джо, ограбивший две страны": Трамп поиздевался над Байденом

Впервые с того момента, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа, на эту тему решил высказаться и Джо Байден, косвенный виновник разгоревшегося скандала.

По его словам, Трамп нарушил присягу, которую давал в 2017 году во время своей инаугурации.

"В полном представлении о мире и американском народе Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил спорные поступки", - заявил бывший вице-президент, выступая перед сторонниками в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир, в рамках предвыборного турне.

Байден также считает, что действующий президент США должен быть "привлечен к ответственности", а сделать это необходимо "ради сохранения Конституции, демократии и основной целостности США". Кроме того, добавил возмущенный Байден, так "невообразимо себя вести" не осмеливался ни один президент до него.

На заявление Байдена отреагировал сам Дональд Трамп, опубликовав соответствующую запись в своем микроблоге в Twitter.

"Какое жалкое зрелище - сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал. Провальная кампания Джо не оставляет ему другого выбора", - написал президент.

Напомним, 3 октября президент США обратился к украинским властям с призывом провести расследование деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

Уже на следующий день, 4 октября, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся Burisma.

Телеканал Fox News напомнил о том, как экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден закрыть расследование в отношении компании сына Байдена Burisma. Сделала он это, утверждает телеканал, "из-за страха перед США".