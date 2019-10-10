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"Сонный Джо, ограбивший две страны": Трамп поиздевался над Байденом
10 октября 2019, 14:09 • 176 • В мире
Бывший вице-президент США Джо Байден открыто поддержал импичмент в отношении своего соперника по президентской гонке-2010 Дональда Трампа. "Какое жалкое зрелище - сонный Джо Байден", - с сарказмом прокомментировал это президент США.
Впервые с того момента, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа, на эту тему решил высказаться и Джо Байден, косвенный виновник разгоревшегося скандала.
По его словам, Трамп нарушил присягу, которую давал в 2017 году во время своей инаугурации.
Байден также считает, что действующий президент США должен быть "привлечен к ответственности", а сделать это необходимо "ради сохранения Конституции, демократии и основной целостности США". Кроме того, добавил возмущенный Байден, так "невообразимо себя вести" не осмеливался ни один президент до него.
На заявление Байдена отреагировал сам Дональд Трамп, опубликовав соответствующую запись в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, 3 октября президент США обратился к украинским властям с призывом провести расследование деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.
Уже на следующий день, 4 октября, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся Burisma.
Телеканал Fox News напомнил о том, как экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден закрыть расследование в отношении компании сына Байдена Burisma. Сделала он это, утверждает телеканал, "из-за страха перед США".
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