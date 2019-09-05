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"Сомнения и недоверие к свидетельствам и уликам": Премьер Малайзии призвал создать нейтральный орган по делу МН17
05 сентября 2019, 12:24 • 95 • В мире
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью СМИ заявил о том, что необходимо создать нейтральный орган, который мог бы провести расследование по делу МН17. Он подчеркнул, что "должны быть эксперты из разных стран", а также пояснил, что различные публикации и слухи порождают "сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам".
"Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование", - заявил премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости, рассуждая о расследовании по делу о крушении малайзийского боинга в Донбассе пять лет назад.
По мнению политика, к делу необходимо подключить экспертов из разных стран, "которые имеют опыт в расследовании похожих крушений". Именно они, как полагает Махатхир Мохамад, и должны докопаться до истины.
"Когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми", - поясняет свою мысль премьер.
Кроме того, политик заявил, что его страна готова выслушать доказательства немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что у него есть не учтенные следователями по делу МН17 улики.
Махатхир Мохамад указал на то, что сегодня вокруг катастрофы с боингом появилось множество слухов и публикаций, в том числе и о наличии еще одного самолета в небе рядом с МН17.
"Все это порождает сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы Совместной следственной группой", - подчеркивает малайзийский премьер, отметив, что в его стране с радостью готовы слушать тех, у кого есть факты о трагедии.
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