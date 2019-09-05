"Сомнения и недоверие к свидетельствам и уликам": Премьер Малайзии призвал создать нейтральный орган по делу МН17

"Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование", - заявил премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости, рассуждая о расследовании по делу о крушении малайзийского боинга в Донбассе пять лет назад.

По мнению политика, к делу необходимо подключить экспертов из разных стран, "которые имеют опыт в расследовании похожих крушений". Именно они, как полагает Махатхир Мохамад, и должны докопаться до истины.

"Когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми", - поясняет свою мысль премьер.

Кроме того, политик заявил, что его страна готова выслушать доказательства немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что у него есть не учтенные следователями по делу МН17 улики.

Махатхир Мохамад указал на то, что сегодня вокруг катастрофы с боингом появилось множество слухов и публикаций, в том числе и о наличии еще одного самолета в небе рядом с МН17.

"Все это порождает сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы Совместной следственной группой", - подчеркивает малайзийский премьер, отметив, что в его стране с радостью готовы слушать тех, у кого есть факты о трагедии.