Она напомнила НАТО, что это, прежде всего, оборонительный союз.

Журналистка немецкого издания Der Spiegel Беттина Гаус написала статью, в которой раскритиковала позицию Запада. Его убеждённость в собственной правоте, чувство собственного превосходства над всеми - не что иное, как опасная форма переоценки собственных сил, считает Гаус.

Гаус отмечает, что западные страны придерживаются угроз в военном отношении, попрекая державы в нарушении прав и демократических ценностей, диктуемых США.

В то же время некоторые страны недостаточно заботятся о своей национальной безопасности. Журналистка проанализировала демократические позиции США, оценив выступление Джо Байдена на женевском саммите, в частности жёсткие заявления, сделанные перед встречей лидеров.

По мнению автора издания, для Байдена важной задачей было стереть следы правления Трампа, проявив жёсткость к врагам, а мягкое отношение - к союзникам. Кстати, сам Трамп оценил прошедший саммит как успешный для России, а вот "США остались ни с чем", высказался политик.

"Солнце не вращается вокруг Земли, а мир - вокруг европейских ценностей", - считает автор публикации.

Автор также раскритиковала позицию НАТО, которое видит в России партнёра, а в Китае - наоборот. Причиной этому служит то, что Китай не придерживается европейских ценностей. Автор отмечает, что НАТО - это прежде всего военный союз, а не не альянс, "который должен утверждать по всему миру "наши ценности" и защищать наши экономические интересы".

Как дочь дипломата, Гаус подчеркнула, что залогом успеха в международных отношениях является расширение интересов в мелких, но важных вопросах, а не навязывание "защиты прав человека".