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"Солидарны с жителями Грузии": Ведущая "Дождя" появилась в эфире с бутылкой вина, в которое обещал мочиться глава канала "Рустави-2"
11 июля 2019, 17:24 • 103 • Политика
Канал "Дождь" поддержал выпады Грузии. Ведущая телеканала появилась в эфире с бутылкой грузинского вина, в которое ранее обещал справлять малую нужду глава грузинского канала "Рустави-2". Ранее на этом канале в течение минуты крыли матом президента России.
Ведущая телеканала "Дождь" Дарья Полыгаева поддержала антироссийские выпады Грузии в адрес России, выйдя в эфир с бутылкой грузинского вина. Это произошло вскоре после того, как в эфире грузинского канала "Рустави-2" телеведущий в течение минуты сыпал отборным матом в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "Би-би-си". В своем интервью телеведущая заявила, что таким образом "выразила солидарность" с народом Грузии.
Напомним, что в ответ на многочисленные антироссийские провокации Грузии в Госдуме предложили ввести запрет на импорт грузинского вина и другие ограничительные меры.
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