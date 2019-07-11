"Солидарны с жителями Грузии": Ведущая "Дождя" появилась в эфире с бутылкой вина, в которое обещал мочиться глава канала "Рустави-2"

Ведущая телеканала "Дождь" Дарья Полыгаева поддержала антироссийские выпады Грузии в адрес России, выйдя в эфир с бутылкой грузинского вина. Это произошло вскоре после того, как в эфире грузинского канала "Рустави-2" телеведущий в течение минуты сыпал отборным матом в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "Би-би-си". В своем интервью телеведущая заявила, что таким образом "выразила солидарность" с народом Грузии.

"Очень надеюсь, что это было то самое вино от Николаза Гварамии", - иронизирует в Twitter "Голос Мордора", имея в виду главу телеканала "Рустави-2", который обещал справлять нужду в экспортируемое в Россию вино. "Сорт "Минассали" или "Минасрали"? Хотелось бы поподробнее узнать предпочтения дождевых червячков", - добавляет @3lzc8qgKXfO1wh1. "И надеюсь, что угостила этим сомнительным пойлом всех своих подельников по очернению России... то бишь всю гоп-компанию дождевую", - пишет @OlgaIvanova13.

Напомним, что в ответ на многочисленные антироссийские провокации Грузии в Госдуме предложили ввести запрет на импорт грузинского вина и другие ограничительные меры.