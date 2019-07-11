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"Солидарны с жителями Грузии": Ведущая "Дождя" появилась в эфире с бутылкой вина, в которое обещал мочиться глава канала "Рустави-2"

11 июля 2019, 17:24  •  103 • Политика
Канал "Дождь" поддержал выпады Грузии. Ведущая телеканала появилась в эфире с бутылкой грузинского вина, в которое ранее обещал справлять малую нужду глава грузинского канала "Рустави-2". Ранее на этом канале в течение минуты крыли матом президента России.
Ведущая телеканала "Дождь" Дарья Полыгаева поддержала антироссийские выпады Грузии в адрес России, выйдя в эфир с бутылкой грузинского вина. Это произошло вскоре после того, как в эфире грузинского канала "Рустави-2" телеведущий в течение минуты сыпал отборным матом в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "Би-би-си". В своем интервью телеведущая заявила, что таким образом "выразила солидарность" с народом Грузии.
"Очень надеюсь, что это было то самое вино от Николаза Гварамии", - иронизирует в Twitter "Голос Мордора", имея в виду главу телеканала "Рустави-2", который обещал справлять нужду в экспортируемое в Россию вино.
"Сорт "Минассали" или "Минасрали"? Хотелось бы поподробнее узнать предпочтения дождевых червячков", - добавляет @3lzc8qgKXfO1wh1.
"И надеюсь, что угостила этим сомнительным пойлом всех своих подельников по очернению России... то бишь всю гоп-компанию дождевую", - пишет @OlgaIvanova13.
Напомним, что в ответ на многочисленные антироссийские провокации Грузии в Госдуме предложили ввести запрет на импорт грузинского вина и другие ограничительные меры.

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