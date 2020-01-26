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"Солгала дважды": Помпео оправдался за крик на журналистку после вопросов об Украине

26 января 2020, 15:24  •  238 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что журналистка радиостанции NPR Мэри Луиза Келли, с которой у него произошёл конфликт во время интервью, солгала ему дважды.
По словам госсекретаря США Майка Помпео, ведущая радиостанции NPR Мэри Луиза Келли, которая заявила, что политик наорал на неё во время интервью из-за вопросов об Украине, солгала ему дважды.
Слова Помпео приводит издание USA Today. Так, Помпео утверждает, что Келли обманула его во время подготовки интервью и потом, когда они договорились, что часть беседы не будет записана на диктофон.
Ранее Келли сообщила, что Помпео сорвался на крик после того, как она стала задавать ему вопросы об увольнении американского посла на Украине Мари Йованович. Начало же интервью было посвящено отношениям США с Ираном.
Помпео не стал оспаривать, что он накричал на журналистку, отмечает газета.
Вопросы Мэри Луизы Келли касались решения президента США Дональда Трампа отозвать Мари Йованович из Киева в мае 2019 года. По официальной версии, американский лидер получил на дипломата много жалоб. The Wall Street Journal сообщила, что посол мешала личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани "убеждать" украинские власти начать расследование против компании, где работал сын планирующего принять участие в ближайших президентских выборах Джо Байдена.

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