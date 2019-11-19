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"Солдаты-убийцы давно дома, но привычки-то остались": Сатановский о скандале в армии Великобритании

19 ноября 2019, 05:54  •  96 • Политика
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений в Ираке и Афганистане. "Солдаты-убийцы давно дома. Привычки, приобретенные на Ближнем и Среднем Востоке, при них. Остаётся поздравить подданных Её Величества", - комментирует эксперт Евгений Сатановский.
Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке, сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в её распоряжении секретные документы. Информацию британских журналистов прокомментировал учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский.
Так, по данным издания, в 2012 году в Афганистане британский солдат застрелил трёх детей и юношу, которые пили чай у себя дома. А в Ираке британские военные промышляли пытками и издевательствами над заключёнными. В 2003 году из-за этого в тюрьме иракского города Басра скончались два человека. В том же году британец застрелил иракского полицейского. Ни одному из этих дел не дали ход.
"Оказывается, британские военнослужащие в Ираке и Афганистане совершали преступления, а их за это никто не наказывал! И, уверенно предположим, никто и пальцем не тронет. Они же там за демократию боролись", - комментирует ситуацию Евгений Сатановский на своем tg-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Эксперт напоминает, что после вторжения в Ирак и свержения Саддама Хусейна число убитых в стране резко возросло на два порядка. А из-за вторжения в Афганистан страна вышла на первое место по производству наркотиков.
"Солдаты-убийцы давно дома. Привычки, приобретённые на Ближнем и Среднем Востоке, при них. Остаётся поздравить подданных Её Величества. Навык убивать без разбора, полученный на фронте и в ходе службы в оккупационных войсках, неизбежно распространяется после демобилизации и на территорию исходной дислокации", - подводит итог эксперт.

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