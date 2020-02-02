"Солдаты Эрдогана" сменили курс: Европа оказалась конечным пунктом наёмников - разведка

Французская разведка выяснила, что отправленные месяцем ранее в Ливию сирийские боевики-наёмники массово дезертируют. Как сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного разведчика, отправленные по распоряжению Реджепа Эрдогана поддерживать ливийское Правительство национального согласия Фаиза Сараджа бойцы мигрируют в Европу.

В частности, говорится, что наёмники перебрались из Ливии в Италию.

Кроме того, некоторых из отправленных Эрдоганом бойцов заметили на одном из авиарейсов в Европе.

Источник также уточнил, что, вероятно, Анкара в ближайшее время усилит свою группировку в Ливии. Предполагается, что турецкие власти планируют осуществить переброску в Ливию новых наёмников в количестве около 6 тысяч боевиков.

Напомним, что в январе в Москве состоялись переговоры между представителями ПНС Фаиза Сараджа и ЛНА маршала Хафтара.

ЕАDaily напоминает, что в Ливии спустя девять месяцев боёв ЛНА под командованием маршала Хафтара и ПНС во главе с Сараджем ранее согласились на перемирие, которое формально вступило в силу в полночь в воскресенье, 12 января, но фактически не соблюдается.