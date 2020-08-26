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"Сокрыть истину"? Россию оскорбили голословные обвинения США по инциденту с Навальным

26 августа 2020, 09:15  •  63 • Политика
Россию оскорбили голословные обвинения Соединённых Штатов по поводу инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Омские врачи не пытались "сокрыть истину", отметили в МИД РФ.
В комментарии Департамента информации и печати МИД России, распространённом после встречи министра Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, сказано, что российские власти выступают за максимально тщательное и объективное расследование произошедшего. Обвинения Штатов в умышленном отравлении Навального были названы голословными.
В дипведомстве подчеркнули: МИД считает "глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей". Российские медики оказали высококвалифицированную помощь, а позднее передали коллегам из "Шарите" историю болезни с результатами всех диагностических процедур.
Американская сторона назвала случай с Навальным "инцидентом" и в случае подтверждения версии об отравлении пообещала принять жёсткие меры.

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