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"Сократить деятельность и должности": Без российских денег Совету Европы придется затянуть пояса
24 января 2019, 17:39 • 58 • В мире
С обсуждения вопроса отсутствия взноса России в размере 30 миллионов евро началась зимняя сессия ПАСЕ. Если поначалу в Совете Европы уверяли, что смогут прожить и без российских денег, то теперь приходится искать способы сокращения своих расходов. " Это будет означать сокращение деятельности и должностей", - заявил официальный представитель Генсека СЕ Даниэль Хёльтген.
В четвертый раз зимняя сессия ПАСЕ проходит без российской делегации, отказавшейся от участия в работе ассамблеи после того, как были ограничены ее полномочия в 2014 году.
Последние два года Россия отказывается выплачивать свой взнос в общую копилку европейской организации. И в первый же день зимней сессии ПАСЕ делегатам пришлось обсуждать актуальный вопрос: как "заткнуть" возникшую из-за этого дыру в бюджете?
По словам официального представителя Генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хёльтгена, отказ России перечислить 30 миллионов евро за этот год в бюджет организации заставит Совет Европы начать экономить.
"Мы готовимся к тому, что в 2019 году, вероятно, не будет российских взносов. Это будет означать сокращение деятельности и должностей. Точный объем усечений сейчас подсчитывается", - заявил Хёльтген в ответ на запрос агентства ФАН.
Напомним, Госдума РФ приняла решение отказаться от внесения в Совет Европы ежегодного взноса в размере около 30 миллионов евро, поскольку наша страна не отправляет делегацию в ПАСЕ. Такое решение было принято в связи с лишением России права голоса на заседаниях Парламентской ассамблеи, продленным на 2019 год.
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