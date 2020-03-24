"Соколы Жириновского" потребовали от Русской Церкви закрыть храмы на карантин. Партию уличили в лицемерии

Публицист и руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков выступил с резкой критикой в адрес партии ЛДПР, призвавшей Русскую Православную Церковь закрыть храмы и прекратить богослужения. По мнению эксперта, представители партии в своей риторике уподобляются партийным активистам ВКП(б).

Тюренков заметил, что "соколы Жириновского" уже не в первый раз делают подобные антицерковные выпады и продвигают антихристианские тезисы.

По его мнению, ЛДПР всегда "жила скандалами", а на волне вирусобесии стала ещё активнее в попытке выиграть для себя политические преференции. И это притом, что ни единого эпизода заболевания после Святого Причастия или поклонения святыням представители фракции так и могут привести в качестве аргумента.

Члены партии почти всю свою историю стараются "выехать" за счёт не понимаемых ими русских национально-патриотических идей, но всё равно остаются "либералами-демократами", вполне оправдывающими своё название.

Ни для кого не секрет, что суть либерального лицемерия легко выразить в одном тезисе: против крестных ходов, но за "гей-парады". А потому ничуть не удивлюсь, если после завершения коронавирусной истерии ЛДПР выступит в поддержку подобного публичного непотребства, - подытожил Тюренков.

Напомним, ранее стало известно о том, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил жёсткую инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции. Среди рекомендаций - обязательное обтирание после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом, а также запрет для священников подавать руки прихожанам для лобзания.

Своё мнение о жёстких мерах по недопущению распространения эпидемии коронавируса, предпринятых в Русской Православной Церкви, высказал в беседе с Царьградом известный православный пастырь и проповедник протоиерей Андрей Ткачёв. Главное - не дать страху сгубить нас.

Надо страх успокоить, - отмечает священнослужитель. - Мы будем исполнять то, что нам сказали. Это, может быть, непривычно будет, технические сложности могут возникнуть, но подстроимся, будем делать то, что нужно, чтобы народ не болел.

Что касается полярного восприятия людьми ситуации с распространением коронавируса, то тут протоиерей Андрей Ткачёв отметил, что есть и будут и те, кто сильно напуган ситуацией, и те, кто, наоборот, ропщет на случившееся.

"Никогда мы не сможем придумать такое соломоново решение, которое бы удовлетворяло всех… Кто-то будет недоволен, кто-то будет доволен. В общем, надо к этому тоже спокойно относиться", - резюмировал священнослужитель.

Официальный сайт Русской Православной Церкви распространил документ с жёсткими рекомендациями, касающимися богослужебной практики в период эпидемии коронавируса. Согласно инструкции, настоятелям храмов и монастырей Московской епархии указано соблюдать очень строгие санитарно-гигиенические нормы при совершении церковных Таинств и богослужений. При этом подчёркивается, что эти меры разработаны "с учётом канонической и богослужебной традиции Русской Православной Церкви".

Так, в отношении Причащения Святых Христовых Таин предписано обтирать после каждого причастника лжицы (богослужебные ложечки для Причащения) пропитанным спиртом платом. Более того, теплоту после Причастия указано преподавать индивидуально в одноразовой посуде.

То же самое касается Таинств Крещения и Миропомазания, где также предписывается необходимость смены воды и обработки купелей после каждого крещаемого, а для миропомазания и помазания елеем - использование одноразовых ватных палочек и бумажных салфеток.

Что касается практики преподания креста для лобзания (целования) по окончании Божественной литургии и иных служб, в инструкции рекомендовано "возлагать крест на головы прихожан". А в случаях целования креста, Евангелия или икон протирать эти святыни "после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора".

Также священникам указано при благословении не подавать руки прихожанам для лобзания, а сотрудникам храмов и монастырей для раздачи просфор, а также освящённых хлебов "использовать одноразовые гигиенические перчатки".

Кроме того, священноначалие предписывает "приостановить до особого распоряжения работу воскресных школ, а также приходских секций и кружков". А социальным службам приходов, подворий и монастырей "по возможности оказывать помощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости".

Согласно опубликованной инструкции, "исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: "Не искушай Господа Бога твоего" (Мф. 4:7)".

Также священнослужителям предписывается "объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов".