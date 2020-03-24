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"Соколы Жириновского" потребовали от Русской Церкви закрыть храмы на карантин. Партию уличили в лицемерии
24 марта 2020, 00:35 • 13 • Политика
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков отреагировал на антихристианские призывы ЛДПР к Русской Церкви закрыть храмы. По его мнению, "соколы Жириновского" пытаются лицемерно пиариться на коронавирусе.
Публицист и руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков выступил с резкой критикой в адрес партии ЛДПР, призвавшей Русскую Православную Церковь закрыть храмы и прекратить богослужения. По мнению эксперта, представители партии в своей риторике уподобляются партийным активистам ВКП(б).
Тюренков заметил, что "соколы Жириновского" уже не в первый раз делают подобные антицерковные выпады и продвигают антихристианские тезисы.
По его мнению, ЛДПР всегда "жила скандалами", а на волне вирусобесии стала ещё активнее в попытке выиграть для себя политические преференции. И это притом, что ни единого эпизода заболевания после Святого Причастия или поклонения святыням представители фракции так и могут привести в качестве аргумента.
Члены партии почти всю свою историю стараются "выехать" за счёт не понимаемых ими русских национально-патриотических идей, но всё равно остаются "либералами-демократами", вполне оправдывающими своё название.
Напомним, ранее стало известно о том, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил жёсткую инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции. Среди рекомендаций - обязательное обтирание после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом, а также запрет для священников подавать руки прихожанам для лобзания.
Своё мнение о жёстких мерах по недопущению распространения эпидемии коронавируса, предпринятых в Русской Православной Церкви, высказал в беседе с Царьградом известный православный пастырь и проповедник протоиерей Андрей Ткачёв. Главное - не дать страху сгубить нас.
Что касается полярного восприятия людьми ситуации с распространением коронавируса, то тут протоиерей Андрей Ткачёв отметил, что есть и будут и те, кто сильно напуган ситуацией, и те, кто, наоборот, ропщет на случившееся.
"Никогда мы не сможем придумать такое соломоново решение, которое бы удовлетворяло всех… Кто-то будет недоволен, кто-то будет доволен. В общем, надо к этому тоже спокойно относиться", - резюмировал священнослужитель.
Официальный сайт Русской Православной Церкви распространил документ с жёсткими рекомендациями, касающимися богослужебной практики в период эпидемии коронавируса. Согласно инструкции, настоятелям храмов и монастырей Московской епархии указано соблюдать очень строгие санитарно-гигиенические нормы при совершении церковных Таинств и богослужений. При этом подчёркивается, что эти меры разработаны "с учётом канонической и богослужебной традиции Русской Православной Церкви".
Так, в отношении Причащения Святых Христовых Таин предписано обтирать после каждого причастника лжицы (богослужебные ложечки для Причащения) пропитанным спиртом платом. Более того, теплоту после Причастия указано преподавать индивидуально в одноразовой посуде.
То же самое касается Таинств Крещения и Миропомазания, где также предписывается необходимость смены воды и обработки купелей после каждого крещаемого, а для миропомазания и помазания елеем - использование одноразовых ватных палочек и бумажных салфеток.
Что касается практики преподания креста для лобзания (целования) по окончании Божественной литургии и иных служб, в инструкции рекомендовано "возлагать крест на головы прихожан". А в случаях целования креста, Евангелия или икон протирать эти святыни "после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора".
Также священникам указано при благословении не подавать руки прихожанам для лобзания, а сотрудникам храмов и монастырей для раздачи просфор, а также освящённых хлебов "использовать одноразовые гигиенические перчатки".
Кроме того, священноначалие предписывает "приостановить до особого распоряжения работу воскресных школ, а также приходских секций и кружков". А социальным службам приходов, подворий и монастырей "по возможности оказывать помощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости".
Согласно опубликованной инструкции, "исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: "Не искушай Господа Бога твоего" (Мф. 4:7)".
Также священнослужителям предписывается "объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов".
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