"Сохранять историческую правду": Нетаньяху и Путин - о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин снова обсудили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Уже в этом месяце Нетаньяху приедет в Россию. Президент России и лидер Израиля обсудили предстоящий визит по телефону. При этом Путин и Нетаньяху снова обратили внимание на важность исторической правды.

"Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра её итогов", - сообщается на официальном сайте президента.

Ранее Нетаньяху прокомментировал скандал из-за нового закона, принятого польскими властями. Нижняя палата парламента Польши одобрила законопроект, который предусматривает наказание в виде трёх лет лишения свободы за фразы вроде "польские лагеря смерти" и ей подобные. В документе говорится, что Польша не несёт ответственности за те преступления, которые совершила нацистская Германия на её территории.

В Израиле обвинили власти Польши в отрицании Холокоста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил своё несогласие с этим законом. Он назвал скандальный законопроект покушением на историческую правду. Также в парламенте Израиля выступили с инициативой об отзыве в знак протеста израильского посла из Варшавы.