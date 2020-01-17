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"Сохранять историческую правду": Нетаньяху и Путин - о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

17 января 2020, 19:54  •  79 • В мире
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин ещё раз поговорили по телефону. Их разговор был посвящён будущему визиту премьера Израиля перед 75-й годовщиной освобождения концлагеря Освенцим. Политические лидеры снова подчеркнули, как важно "сохранять историческую правду" и недопустимо пересматривать итоги Второй мировой войны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин снова обсудили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Уже в этом месяце Нетаньяху приедет в Россию. Президент России и лидер Израиля обсудили предстоящий визит по телефону. При этом Путин и Нетаньяху снова обратили внимание на важность исторической правды.
"Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра её итогов", - сообщается на официальном сайте президента.
Ранее Нетаньяху прокомментировал скандал из-за нового закона, принятого польскими властями. Нижняя палата парламента Польши одобрила законопроект, который предусматривает наказание в виде трёх лет лишения свободы за фразы вроде "польские лагеря смерти" и ей подобные. В документе говорится, что Польша не несёт ответственности за те преступления, которые совершила нацистская Германия на её территории.
В Израиле обвинили власти Польши в отрицании Холокоста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил своё несогласие с этим законом. Он назвал скандальный законопроект покушением на историческую правду. Также в парламенте Израиля выступили с инициативой об отзыве в знак протеста израильского посла из Варшавы.

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