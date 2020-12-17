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"Сохраняется интрига...": За полчаса до начала пресс-конференции Путина заявили о смене формата

17 декабря 2020, 13:35  •  109 • Политика
Предполагалось, что Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции будет находиться в Ново-Огарёво, однако за полчаса до начала события выяснилось, что часть журналистов всё же получит, что называется, доступ к телу. Подтвердятся сведения или нет? Ждать осталось недолго. "Сохраняется интрига..." - отметила корреспондент "Первого русского" Олеся Лосева.
Часть журналистов, как оказалось, будут находиться рядом с Владимиром Путиным в его загородной резиденции. Как рассказала корреспондент Царьграда Олеся Лосева с места события, подобная информация появилась буквально только что. Правда, официально смена формата не подтверждена, однако смена ориентиров обсуждается прямо сейчас среди коллег.
Так что некоторая интрига всё ещё сохраняется, - пояснила представитель "Первого русского".
Проверить самостоятельно инсайд мы сможем в самом скором времени. Главная беседа с Владимиром Путиным начнётся в 12:00. Ожидается, что пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году продлится по меньшей мере три часа. Впрочем, были и рекордные по времени беседы Путина с журналистами, когда мероприятие длилось гораздо дольше.
Напомним, Царьград в режиме онлайн транслирует событие.
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