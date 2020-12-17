"Сохраняется интрига...": За полчаса до начала пресс-конференции Путина заявили о смене формата

Часть журналистов, как оказалось, будут находиться рядом с Владимиром Путиным в его загородной резиденции. Как рассказала корреспондент Царьграда Олеся Лосева с места события, подобная информация появилась буквально только что. Правда, официально смена формата не подтверждена, однако смена ориентиров обсуждается прямо сейчас среди коллег.

Так что некоторая интрига всё ещё сохраняется, - пояснила представитель "Первого русского".

Проверить самостоятельно инсайд мы сможем в самом скором времени. Главная беседа с Владимиром Путиным начнётся в 12:00. Ожидается, что пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году продлится по меньшей мере три часа. Впрочем, были и рекордные по времени беседы Путина с журналистами, когда мероприятие длилось гораздо дольше.

Напомним, Царьград в режиме онлайн транслирует событие.