"Сохранила Путина": Терешкова рассказала о том, как её благодарят за поправку к Конституции

Депутат Госдумы Валентина Терешкова получила письма с благодарностями за то, что "сохранила" Владимира Путина на посту президента России. Об этом рассказала сама парламентарий в эфире программы "Вести недели".

Речь идёт о предложенных Терешковой поправках к Конституции об обнулении президентских сроков после принятия всех изменений в Основной закон. Они позволят Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства ещё два раза.

Я получаю огромную почту, и каждое письмо начинается так: "Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина), - призналась Терешкова в телепрограмме.

Она отметила, что граждане России ещё помнят, в каком виде Путин получил в управление страну, и какого прогресса удалось достигнуть с тех пор. Страна стала едина и приобрела огромный авторитет, с которым другие государства вынуждены считаться.

У него (Путина) мощнейший авторитет и это всё идёт на то, чтобы с нашей страной считались, а он это сделал, - сказала Терешкова.

Напомним также, что британские СМИ так увлеклись критикой поправки об обнулении президентских сроков, что перепутали Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко. При этом последнюю ещё и назвали "первой женщиной в космосе".