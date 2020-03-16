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"Сохранила Путина": Терешкова рассказала о том, как её благодарят за поправку к Конституции
16 марта 2020, 12:35 • 15 • Политика
Терешкова рассказала, что её благодарят за "сохранение Путина". Она отметила, что жители России ещё помнят, в каком состоянии глава государства принял страну и сколько для неё сделал.
Депутат Госдумы Валентина Терешкова получила письма с благодарностями за то, что "сохранила" Владимира Путина на посту президента России. Об этом рассказала сама парламентарий в эфире программы "Вести недели".
Речь идёт о предложенных Терешковой поправках к Конституции об обнулении президентских сроков после принятия всех изменений в Основной закон. Они позволят Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства ещё два раза.
Она отметила, что граждане России ещё помнят, в каком виде Путин получил в управление страну, и какого прогресса удалось достигнуть с тех пор. Страна стала едина и приобрела огромный авторитет, с которым другие государства вынуждены считаться.
Напомним также, что британские СМИ так увлеклись критикой поправки об обнулении президентских сроков, что перепутали Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко. При этом последнюю ещё и назвали "первой женщиной в космосе".
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