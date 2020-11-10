"Согласование заняло не один день": Президент Азербайджана высказался о завершении войны в Карабахе

Алиев обратился к гражданам своей страны, выразив радость, что в урегулировании многолетнего карабахского конфликта "ставится точка". Он уверен, что прекращение военных действий отвечает интересам не только Азербайджана, но и Армении.

Окончание войны азербайджанский лидер назвал "концом оккупации азербайджанских земель".

"Путём согласования важных позиций, которое заняло не один час и не один день, мы вышли на урегулирование", - отметил Ильхам Алиев.

По его мнению, достигнутые договорённости по Нагорному Карабаху обернутся долгосрочным миром и окончанием кровопролития.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что военные обеих сторон конфликта останавливаются на занятых позициях. Армения и Азербайджан должны произвести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Президент РФ добавил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.

Царьград ведёт прямую текстовую трансляцию главных событий, происходящих сейчас в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе.