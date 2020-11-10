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"Согласование заняло не один день": Президент Азербайджана высказался о завершении войны в Карабахе

10 ноября 2020, 08:45  •  94 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о завершении войны в Нагорном Карабахе. Он считает, что в этом вопросе поставлена точка. "Согласование заняло не один день", - пояснил он.
Алиев обратился к гражданам своей страны, выразив радость, что в урегулировании многолетнего карабахского конфликта "ставится точка". Он уверен, что прекращение военных действий отвечает интересам не только Азербайджана, но и Армении.
Окончание войны азербайджанский лидер назвал "концом оккупации азербайджанских земель".
"Путём согласования важных позиций, которое заняло не один час и не один день, мы вышли на урегулирование", - отметил Ильхам Алиев.
По его мнению, достигнутые договорённости по Нагорному Карабаху обернутся долгосрочным миром и окончанием кровопролития.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что военные обеих сторон конфликта останавливаются на занятых позициях. Армения и Азербайджан должны произвести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Президент РФ добавил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.
Царьград ведёт прямую текстовую трансляцию главных событий, происходящих сейчас в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе.

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