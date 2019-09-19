"Согласовали еще 11 сентября": Грызлов рассказал, как Киев одной фразой сорвал разведение сил в Золотом и Петровском

Само проведение саммита "нормандской четверки" оказалось в итоге под вопросом, отметил Грызлов. После очередного заседания Контактной группы украинская сторона неожиданно пошла на попятную и отказалась подписывать "формулу Штайнмайера". Именно она должна определить порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

"Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания", — цитирует Грызлова ТАСС.

Вдобавок ко всему отказ фактически сорвал разведение сил в Золотом и Петровском. Дело в том, что и этот процесс должны были обговорить на том же заседании, поскольку он тесно связан с политическими вопросами.