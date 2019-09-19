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"Согласовали еще 11 сентября": Грызлов рассказал, как Киев одной фразой сорвал разведение сил в Золотом и Петровском

19 сентября 2019, 01:24  •  95 • Политика
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов рассказал, как представители Киева буквально одной фразой сорвали разведение сил в Золотом и Петровском. Отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", Украина поставила точку и в этом процессе: "Напомню, этот документ согласовали еще 11 сентября".
Само проведение саммита "нормандской четверки" оказалось в итоге под вопросом, отметил Грызлов. После очередного заседания Контактной группы украинская сторона неожиданно пошла на попятную и отказалась подписывать "формулу Штайнмайера". Именно она должна определить порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
"Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания", — цитирует Грызлова ТАСС.
Вдобавок ко всему отказ фактически сорвал разведение сил в Золотом и Петровском. Дело в том, что и этот процесс должны были обговорить на том же заседании, поскольку он тесно связан с политическими вопросами.

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