"Согласия не требовалось": Шойгу раскрыл интригу со "списком Путина"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу был выдвинут президентом в качестве лидера пятёрки от партии "Единая Россия", которая будет участвовать в сентябрьских выборах в 2021 году.

Главу Минобороны России Сергея Шойгу выбрали в качестве главы пятёрки федерального списка от "Единой России" для участия в выборах. Он рассказал в интервью "Комсомольской правде" об этом назначении.

По его словам, предложение внёс Владимир Путин.

"Согласия не требовалось, я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чём сразу на съезде "Единой России" и сказал", - ответил на вопрос глава Минобороны.

Шойгу также подчеркнул, что отношение к "Единой России" у него особое - он непосредственно участвовал в её создании.

Ранее стал известен список от "Единой России" на выборы в сентябре текущего года. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак озвучил его и сообщил, что выборка предложена Владимиром Путиным.

В пятёрку вошли, кроме Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелёва и Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.