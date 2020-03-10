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"Согласитесь, это прекрасно": В деле MH17 суд заранее подыграл Украине - Витязева

10 марта 2020, 14:35  •  19 • В мире
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала начало судебного разбирательства по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе. Она отметила, что в деле MH17 суд в Гааге заранее подыграл Украине, ведь среди представленных доводов значится, что Киев закрыл воздушное пространство на юго-востоке Украины. "Согласитесь, это прекрасно", - сыронизировала журналистка.
Так, Витязева опубликовала на своей странице в Telegram один из аргументов, уже вброшенный в западное информационное пространство. По её словам, обвинители состряпали свои доводы таким образом, чтобы максимально обелить Украину и выставить Россию виновницей катастрофы.
"Утверждение, что украинское воздушное пространство было открыто до катастрофы, является ложным - всё движение в зоне конфликта было запрещено для судов, пролетавших ниже 32 000 футов; MH17 прошёл область в 33 000 футов", - цитирует она следователей.
При этом утверждается, что Киев не мог предположить, что "плохо экипированные пророссийские сепаратисты будут иметь доступ к сложному оружию, способному сбивать самолёты".
"Согласитесь, это прекрасно. Как и остальные "доводы", - отметила Витязева.
Журналистка указала, что основной же посыл практически всех материалов, опубликованных накануне суда, примерно одинаков: всё, что говорила, говорит и будет говорить Россия, - это ложь. Таким образом, устроенное "судилище" нужно не для поиска истины, а для юридического закрепления за Москвой статуса виновника, констатировала Витязева.
Ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в РФ, не предупреждая официальные власти.
Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито из ЗРК "Бук". Украина и её западные партнёры обвиняют в произошедшем Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Кроме того, и специалисты, и журналисты находили множество нестыковок в расследовании трагедии.

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