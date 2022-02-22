"Соглашения позволяют ввести войска": Аналитики о судьбоносных решениях Путина

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. "Позволяют ввести войска на территорию ЛДНР!" – комментирую аналитики в Сети.

Указы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик и соглашения с ними позволяет ввести русских миротворцев в Донбасс. Так комментируют главное событие этого вечера в Сети.

После обращения к народу, в котором Путин перечислил все события, произошедшие на Украине, которые привели к текущей ситуации, глава России объявил об официальном признании ДНР и ЛНР. Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

Соглашения, подписанные В.Путиным и главами республик, позволяют ввести войска на территорию ЛДНР!

- комментирует Telegram-канал "Кремлёвская прачка".

В Донбассе отреагировали на решение Путина салютом. В Абхазии и Южной Осетии также отметили признание республик Донбасса.