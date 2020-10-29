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"Соединённые Штаты, очнитесь!": Россия может полностью парализовать жизнь в США - The Hill

29 октября 2020, 17:55  •  218 • Политика
Россия при желании может полностью парализовать жизнь в США, несмотря на не самую сильную экономику. Американское издание The Hill вновь призывает отреагировать на "российскую угрозу": "Соединённым Штатам лучше бы очнуться".
По словам автора статьи Авраама Шамы, сегодня США проигрывают России в кибервойне. Журналист полагает, что Москва использует цифровое оружие в попытке вернуть себе ведущую роль на мировой арене. Если дело дойдёт до открытого конфликта, РФ может нанести по США мощный киберудар.
Вмешательство России - это детские забавы по сравнению с её способностью разрушить наши транспортные, энергетические, финансовые и коммуникационные системы и парализовать жизнь в стране, - пишет The Hill.
Шама уверен, что если эта тенденция сохранится, то Россия станет доминирующей силой на мировой арене.
Чтобы этого не произошло, автор призывает США сделать несколько шагов. Признать опасность кибервойны, мобилизовать всю свою технологическую мощь, предпринять контратаку в отношении "российской инфраструктуры кибервойны" и предпринять "ответные действия", то есть вмешаться во внутренние дела России.
Отметим, что в комментариях к материалу The Hill, переведённому ИноСМИ, сразу же отметили, что именно последние два шага, судя по всему, являются главной целью американской политики. Голословно обвинить Россию в кибервойне (ни одна из так называемых кибератак, приписываемых Москве, так и не была доказана), чтобы оправдать собственную агрессию.
Примечательно, что на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил резкое ужесточение антироссийской риторики в преддверии президентских выборов США. Оба кандидата в президенты пытаются использовать "русскую карту", чтобы получить политические очки.

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