"Содержательный обмен мнениями": Президент Франции назвал насыщенным разговор с Путиным в Москве

Глава Французской Республики Эммануэль Макрон рассказал в своём Instagram-аккаунте о впечатлениях после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве.

По словам французского лидера, в Кремле у них с Путиным прошёл "насыщенный и содержательный обмен мнениями". Макрон признался, что прилетел в Россию ради европейской стабильности и безопасности, которым сейчас "мешает растущее военное давление".

России, как и европейцам, не нужны беспорядки и нестабильность, уверен Макрон.

Президент республики заметил, что они с Путиным должны работать рука об руку, чтобы сохранить мир, а также восстановить доверие в Европе.

Сразу после визита в Кремль президент Макрон направился в Киев, где был решён вопрос об очередном кредите, который Франция выделит Украине. Речь идёт о сумме в 1,2 млрд евро, которая необходима для спасения национальной экономики.