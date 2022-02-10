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"Содержательный обмен мнениями": Президент Франции назвал насыщенным разговор с Путиным в Москве

10 февраля 2022, 03:20  •  40 • Политика
Глава Французской Республики Эммануэль Макрон рассказал в своём Instagram-аккаунте о впечатлениях после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве.
По словам французского лидера, в Кремле у них с Путиным прошёл "насыщенный и содержательный обмен мнениями". Макрон признался, что прилетел в Россию ради европейской стабильности и безопасности, которым сейчас "мешает растущее военное давление".
России, как и европейцам, не нужны беспорядки и нестабильность, уверен Макрон.
Президент республики заметил, что они с Путиным должны работать рука об руку, чтобы сохранить мир, а также восстановить доверие в Европе.
Сразу после визита в Кремль президент Макрон направился в Киев, где был решён вопрос об очередном кредите, который Франция выделит Украине. Речь идёт о сумме в 1,2 млрд евро, которая необходима для спасения национальной экономики.

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