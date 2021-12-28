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"События века" не произошло. Почему Зеленский не может дозвониться Путину

28 декабря 2021, 19:35  •  307 • Политика
Историк и политолог Антон Бредихин рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не может дозвониться до президента России Владимира Путина. По его словам, ожидаемого на Банковой "события века" так и не произошло.
О том, что Зеленский не смог дозвониться в Кремль, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что Россия оказалась не готова к таким переговорам. При этом Ермак признал, что сам он тоже не видит предмета для разговора двух президентов.
Бредихин отметил, что в данном случае советник Офиса президента явно лукавит, ведь совсем недавно Москва направляла в Киев свои предложения. В частности, она предлагала восстановить дипломатические отношения, отменить взаимные санкции, возобновить транспортное сообщение и так далее. Все эти инициативы блокируются Киевом, пишет портал "Народные новости".
Эксперт обратил внимание, что Зеленский имел возможность встретиться с Путиным на саммите СНГ, который стартовал в Петербурге 28 декабря. Однако визит главы украинского государства крайне маловероятен. Тут сказывается и ненависть к России, и дистанцирование от СНГ, и страх перед националистами, которые воспримут данную поездку как зраду. Впрочем, визита Путина на Украину Зеленскому тоже ждать не стоит, считает Бредихин. К тому же такое развитие событий может спровоцировать народные волнения на Украине.

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