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"Собянину плевать": Михеев рассказал о странных решениях московских властей
02 июня 2020, 23:55 • 58 • Политика
Политолог Сергей Михеев в прямом эфире Царьграда усомнился в шансах московского мэра на повышение после введённых им ограничений. Более того, странные решения столичных властей, считает эксперт, показывают, что Собянину уже плевать.
В эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде политолог Сергей Михеев высказался по поводу нынешней ситуации в Москве, отметив, что Собянину "до лампочки".
"Я уже говорил об этом в прошлых наших выпусках. Собянин больше не имеет права, если ничего не произойдёт экстраординарного, баллотироваться на выборах мэра в следующем году. У меня такое впечатление, что он решил: ну и трава не расти, плевать, он, наверное, какие-то другие планы себе героические наваял. Некоторые считают, что он собирается в премьер-министры пойти. Или ещё что-то в этом роде. Не знаю, мне кажется, что шансы его в данном случае невелики", - заявил Михеев.
Политолог отметил, что нынешний мэр столицы всё пытается доказать, как ему кажется, как технологично и оперативно его команде удаётся решать масштабные проблемы. Возможно, это заявка уже на какое-то другое будущее, после мэра, предположил Михеев.
"Но мне кажется, это безответственно в отношении внутренней политики в Москве. Почему? Потому что Собянин уйдёт, на его место придёт кто-то ещё, а город-то останется, общественность останется. И доверие этой общественности к кандидатам от власти на фоне таких раздражающих мер снизится. Вот зачем оставлять после себя выжженную территорию?" - задал вопрос эксперт.
То, что московские власти сделали и делают много для благоустройства города, однозначно, подчеркнул Михеев, добавив, что с этим спорить просто бессмысленно.
"Меня лично потрясают темпы строительства метро, но надо понимать, если вы политик, человеческую психологию. Одним неумным движением вы можете обесценить эффект от десяти новых станций метро", - предупредил политолог.
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