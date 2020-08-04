"Собянин топит "Аврору": Делягин предупредил жителей Москвы

В Москве затопило офис информационного агентства "Аврора". Об этом в Instagram сообщил политолог и экономист Михаил Делягин. Ответственность за инцидент он возложил на мэра Москвы Сергея Собянина и его администрацию.

На опубликованных Делягиным кадрах видно, как вода струями льётся с потолка, быстро затапливая офис. По словам эксперта, видео было снято всего через пять минут после начала потопа. При этом диспетчерская не отвечает на звонки уже 10 минут.

Собянинская мэрия решила затопить "Аврору". Вот как это выглядит, - говорит за кадром Делягин, демонстрируя последствия затопления.

Он добавляет, что подобное может произойти с любым жителем Москвы.