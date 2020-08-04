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"Собянин топит "Аврору": Делягин предупредил жителей Москвы
04 августа 2020, 23:50 • 79 • Политика
Михаил Делягин пожаловался на мэра Москвы Сергея Собянина в связи с затоплением офиса информагентства "Аврора". "Затоплен может быть каждый и в любое время", - предупредил москвичей экономист и политолог.
В Москве затопило офис информационного агентства "Аврора". Об этом в Instagram сообщил политолог и экономист Михаил Делягин. Ответственность за инцидент он возложил на мэра Москвы Сергея Собянина и его администрацию.
На опубликованных Делягиным кадрах видно, как вода струями льётся с потолка, быстро затапливая офис. По словам эксперта, видео было снято всего через пять минут после начала потопа. При этом диспетчерская не отвечает на звонки уже 10 минут.
Он добавляет, что подобное может произойти с любым жителем Москвы.
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