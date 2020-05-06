"Собянин сдал назад": Мэр Москвы изменил риторику после жёсткого выступления Путина

Столичный градоначальник теперь объясняет большое число заболевших увеличением числа тестов, а не нарушением режима самоизоляции. При этом контролировать борьбу с коронавирусом теперь будет правительство России и исполняющий обязанности главы кабмина Андрей Белоусов, а не рабочая группа Госсовета, которую возглавляет Собянин.

Собянин изменил риторику и сдал назад. Объявил постепенный выход из самоизоляции, - пишет православное общественное движение "Сорок Сороков" в Telegram.

Telegram-канал "Движение Сорок Сороков"

Ранее сообщалось, что Собянин распорядился с 12 мая начать постепенное ослабление режима самоизоляции. Первым делом мэр Москвы предлагает возобновить работу строительных компаний и промышленных предприятий, а вот кафе, рестораны и другие объекты сферы услуг, по словам чиновника, откроются в последнюю очередь. В российской столице на сегодняшний день насчитывается порядка 85 тыс. пациентов с COVID-19. Москва и Подмосковье лидируют среди российских регионов по числу заражённых.