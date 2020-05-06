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"Собянин сдал назад": Мэр Москвы изменил риторику после жёсткого выступления Путина
06 мая 2020, 22:10 • 160 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин резко изменил риторику об эпидемии коронавируса и объявил о постепенном выходе из самоизоляции, когда президент РФ Владимир Путин заявил, что режим ЧС 14 мая вводиться не будет.
Столичный градоначальник теперь объясняет большое число заболевших увеличением числа тестов, а не нарушением режима самоизоляции. При этом контролировать борьбу с коронавирусом теперь будет правительство России и исполняющий обязанности главы кабмина Андрей Белоусов, а не рабочая группа Госсовета, которую возглавляет Собянин.
Telegram-канал "Движение Сорок Сороков"
Ранее сообщалось, что Собянин распорядился с 12 мая начать постепенное ослабление режима самоизоляции. Первым делом мэр Москвы предлагает возобновить работу строительных компаний и промышленных предприятий, а вот кафе, рестораны и другие объекты сферы услуг, по словам чиновника, откроются в последнюю очередь. В российской столице на сегодняшний день насчитывается порядка 85 тыс. пациентов с COVID-19. Москва и Подмосковье лидируют среди российских регионов по числу заражённых.
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