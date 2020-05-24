"Собянин, отменяй пропуска и вали в отставку!" Москвичей не устроила обманка со снятием ограничений

Удивительная особенность есть у Сергея Семёновича Собянина: какой бы указ он ни издал, люди всегда недовольны. О ситуации с пропусками и, в целом, режиме ограничений написала обозреватель Царьграда Александра Петрова, почитав мнения людей о происходящем сегодня в столице России.

Так почему недовольны люди? Может быть, всё дело в "зажравшихся" москвичах и удел любого столичного мэра - собирать критику в свой адрес? Или же всё-таки проводимая Собяниным политика в чём-то кардинально расходится с интересами вверенных ему горожан?

В четверг, 21 мая, Сергей Семёнович сделал долгожданное заявление: в столице стартует "первый этап смягчения ограничений", связанных с распространением коронавируса. Но на деле оказалось, что этот первый этап заключается в открытии 88 отделений МФЦ, в которых можно будет получить услуги, которые невозможно оформить в электронном виде, и в возобновлении работы каршеринга - правда, машину арендовать можно будет не менее, чем на пять дней. И всё. Для приличия в заметку о смягчении ограничений мэр добавил ещё несколько пунктов, однако они, по сути, больше никаких запретов не снимают.

Москвичи такими "смягчительными" мерами были, мягко говоря, разочарованы.

"Вот кому сдались эти МФЦ и каршеринг? Работать я не могу, гулять тоже не могу, два месяца сижу дома. За мной наблюдают, цифровые пропуска, маски, перчатки (в которых у меня так преют руки, что это вызывает аллергию и высыпания). Один вопрос - всё это специально? На подольше?" - прокомментировала запись мэра в Twitter Anastasiya Si.

"Это не первый этап, а какой-то нулевой... Подобие на первый этап по снятию ограничений", - считает Pavelch83.

"Собянин, отменяй свои глючные пропуска и вали в отставку! Достал! Город и его жители - это не твой бизнес", - написал пользователь с ником Папаша Карло.

Не наигрались ещё? Понравилось людей держать на поводке? Отменить все пропуска! Ибо никакой пользы в борьбе с коронавирусом в этом нет. О людях с подтверждённым диагнозом забывают напрочь для того, чтобы лечить. Зато контроль передвижения, как в концлагере,

- написала Victoria.

"Где снятие запрета на занятия спортом и прогулки на свежем воздухе, как предписано в рекомендациях Роспотребнадзора для 1-го этапа?! Это выглядит как целенаправленное вредительство, будем иметь новую волну заболеваемости именно благодаря убитому иммунитету людей из-за политики мэра", - возмущается Настасья.

В комментариях к посту Собянина - тонны негатива, который так и остаётся криком в пустоту, так как столичный мэр не имеет обыкновения отвечать гражданам в соцсетях. Пусть даже выборочно. Хотя бы для того, чтобы сделать свои решения более понятными для населения.

Но, может быть, все эти сотни и тысячи недовольных - те самые "зажравшиеся" москвичи, которые всегда всем недовольны? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, как обстоят дела с первым этапом снятия ограничений в других российских регионах и странах мира. Может, москвичи требуют невозможного?