"Собянин не подчиняется Путину". Так был ли госпереворот в России? Мнения экспертов

После январских событий в России, когда президент Владимир Путин сменил премьера и правительство, в медиапространстве ходило множество различных "теорий заговора". Но до сих пор высказываются мнения о том, случился госпереворот в России или нет. Масла в огонь конспирологических версий подливает и ситуация с пандемией.

Так, ранее директор Института динамического консерватизма, философ и писатель Виталий Аверьянов в интервью заявил, что "в России был предотвращён госпереворот". В результате олигархи и "медведевские" члены правительства остались не у дел, сказал эксперт. В разговоре с Царьградом он пояснил, что имел в виду.

"Если бы я был заговорщиком, я бы, конечно, мог ответить на этот вопрос достаточно детально, но я не отношусь к их числу, поэтому речь идёт о моей гипотезе. Причём она была высказана впервые в частных беседах ещё по горячим следам после 15 января, а публикации первые у меня были, если не ошибаюсь, в начале марта", - пояснил Аверьянов.

Он пояснил, что в "Бизнес-онлайн" поменяли предложенный им заголовок и вытащили в шапку материала именно тему про госпереворот.

"Да, это была гипотеза, которую я высказал в начале года, в принципе, я от неё не отказываюсь, я считаю, что она достаточно вероятна. Но, естественно, у меня нет никаких доказательств. Это именно реконструкция. Причём она была построена на основе анализа поведения Путина и верховной власти в период с конца декабря по 15 января и немного позже, в связи с уже дальнейшей конституционной реформой, мероприятиями и так далее. Вкратце смысл такой, что произошло изменение стиля поведения первого лица и власти в целом", - рассказал эксперт.

Такое изменение, пояснил он, происходит только тогда, когда есть форс-мажор или очень серьёзные причины для корректировки или смены курса.

"На мой взгляд, ползучий госпереворот уже происходил, но он был пресечён в определённой точке, которая пришлась именно на начало 2020 года. Я не готов называть конкретные имена, фамилии", - отметил собеседник Царьграда.

Другой эксперт, политолог Армен Гаспарян парировал теорию заговора про бунт олигархов, отметив, что "конспирологические теории - самые популярные всегда в мире, всегда пользуются повышенным спросом". Объясняет их популярность эксперт просто: те "дают очень простые ответы на очень сложные вопросы".

"Как правило, никому ж не интересна подлинная суть событий. За этим надо наблюдать, за этим надо следить, это надо анализировать. А гораздо проще, когда выходит какой-нибудь человек и говорит: "Послушайте, всё, на самом деле, обстоит вот так". И дает максимально простой ответ на поставленные вопросы. Все кивают головой и говорят: "Слушайте, это действительно же просто, как всё великое. Как это мы сами не догадались", - поясняет свою мысль собеседник Царьграда.

Гаспарян напомнил о том, что параллельно существует и ещё одна теория о том, "что, на самом деле, государственный переворот произошёл, и Собянин не подчиняется Путину".

"Просто эти теории рассчитаны на разные лагеря людей. Суть-то явлений одна и та же, - продолжил объяснения политолог. - К огромному сожалению, это не анализ, не политология, не экспертная оценка. А это просто демонстрация ереси".

По мнению эксперта, "рассчитывать на то, что эти теории перестанут циркулировать в общественном пространстве, верх наивности".

"Они будут там всё время. Потому что человечество любит такое. Ну, вот это просто очередное доказательство. Произошёл поворот, убрали "медведевских". Куда убрали-то? Ну, куда убрали?" - задался вопросом политолог.