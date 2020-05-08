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"Собянин не орёл, но…": Слова Путина о мэре Москвы раскрыл политолог Крутаков

08 мая 2020, 01:10  •  55 • Политика
Слова Владимира Путина о мэре Москвы раскрыл политолог Леонид Крутаков. "Собянин не орёл, но хороший парень, работящий", - заметил ещё в 2012 году президент. По мнению эксперта, данная характеристика хорошо отражает суть деятельности главы столичной администрации и некоторых его ставленников. В частности, министра экономического развития Максима Решетникова, который после вчерашнего совещания с Путиным рискует лишиться места и тем самым бросить тень и на Собянина.
Политолог, аналитик, публицист, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в интервью каналу Царьград разъяснил характеристику президента Владимира Путина, данную им мэру Москвы Сергею Собянину ещё во время инаугурации главы столичной администрации.
По мнению эксперта, слова российского лидера проливают свет на суть работы Собянина в качестве мэра.
Помним, как Путин сказал тогда на митинге на Поклонной горе, что Собянин не орёл, но хороший парень, работящий. Ну то есть, ну, всё, он выдал ему характеристику. Что это такая "рабочая лошадка", от которой требовать каких-то серьёзных политических ходов или возможностей глупо, - заметил Крутаков.
Он прокомментировал недавнее заявление политолога Марата Баширова. Последний заметил, что после совещания по поводу режима ограничений на фоне COVID-19, которое прошло 6 мая, кресло под министром экономического развития Максимом Решетниковым зашаталось.
Между тем Решетников – это фактически человек Собянина, и потому ситуация с главой Минэкономразвития бьёт и по самому московскому мэру.
С московским бюджетом, который захлёбывается от денег, работать могут, а когда встают в ситуацию форс-мажора, то сразу же оказывается, что ничего они делать не умеют и понятия о проектном управлении не имеют. С цифрами умеют, с арифметикой, с калькулятором работать, как бухгалтеры, – это их. А всё остальное требует совершенно другого подхода, - прокомментировал их деятельность Крутаков.

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