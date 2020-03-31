"Собянин - фсё?": Русская служба "Би-би-си" сообщила о "новом" мэре Москвы

Русская служба "Би-би-си" спутала мэра Москвы Сергея Собянина с его пресс-секретарём Гульнарой Пеньковой. На это тут же обратили внимание пользователи соцсетей и не удержались от шуток на тему.

Речь идёт о сообщении "Би-би-си", которое было опубликовано 29 марта в 23:15 в социальной сети Twitter. В нём говорилось, что Русская служба "Би-би-си" отправила запрос мэру Москвы Гульнаре Пеньковой и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Спустя три минуты сообщение было исправлено.

"Я что-то пропустила? Собянин - фсё?" - комментирует появление "нового мэра Москвы" @Natiko_Lis "3 минуты продержалась Гульнара Пенькова на должности мэра Москвы ))", - ехидничает @PAY9Z1Sgdja20cM. "Думаю, Нуланд увлеклась и выдала планы", - шутит @grum_grum19.

Напомним, что 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице России всеобщий режим самоизоляции. Москвичам запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Также для борьбы с эпидемией коронавируса столичный градоначальник предложил привлечь частные медклиники к организации койко-мест для москвичей, сообщает Nation News.

Фото: скриншот Twitter/@Natiko_Lis