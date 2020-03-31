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"Собянин - фсё?": Русская служба "Би-би-си" сообщила о "новом" мэре Москвы
31 марта 2020, 17:35 • 231 • Политика
Русская служба "Би-би-си" сообщила, что отправила запрос мэру Москвы Гульнаре Пеньковой. "Собянин - фсё?" - интересуются пользователи соцсетей.
Русская служба "Би-би-си" спутала мэра Москвы Сергея Собянина с его пресс-секретарём Гульнарой Пеньковой. На это тут же обратили внимание пользователи соцсетей и не удержались от шуток на тему.
Речь идёт о сообщении "Би-би-си", которое было опубликовано 29 марта в 23:15 в социальной сети Twitter. В нём говорилось, что Русская служба "Би-би-си" отправила запрос мэру Москвы Гульнаре Пеньковой и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Спустя три минуты сообщение было исправлено.
Напомним, что 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице России всеобщий режим самоизоляции. Москвичам запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Также для борьбы с эпидемией коронавируса столичный градоначальник предложил привлечь частные медклиники к организации койко-мест для москвичей, сообщает Nation News.
Фото: скриншот Twitter/@Natiko_Lis
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