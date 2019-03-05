"Собрано 100 кг снарядов с историей": Материал для "Ордена Иуды" Порошенко готов – остался дизайн

Жители Донецкой Народной Республики под руководством инициативной группы анонсировали создание "Ордена Иуды" для президента Украины Петра Порошенко.

Донбассовцы хотят потрудиться на славу и создать эту "медаль" из 100 кг осколков снарядов, которые были выпущены по ДНР украинскими силовиками.

"Уже собрано более 100 кг осколков, за каждым из которых есть своя особенная история", — рассказали в инициативной группе.

Дизайн медали разработает победитель соответствующего конкурса в республике. Принять участие в нем сможет любой желающий. Заявки на конкурс можно будет подать до 15 марта на nagrada@oddr.info.