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"Собрано 100 кг снарядов с историей": Материал для "Ордена Иуды" Порошенко готов – остался дизайн
05 марта 2019, 10:39 • 196 • В мире
Жители ДНР собрали 100 кг осколков снарядов, чтобы сделать "Орден Иуды" для Порошенко. Теперь объявили конкурс на дизайн этой "медали". "Собрано 100 кг снарядов с историей", - сообщила инициативная группа.
Жители Донецкой Народной Республики под руководством инициативной группы анонсировали создание "Ордена Иуды" для президента Украины Петра Порошенко.
Донбассовцы хотят потрудиться на славу и создать эту "медаль" из 100 кг осколков снарядов, которые были выпущены по ДНР украинскими силовиками.
"Уже собрано более 100 кг осколков, за каждым из которых есть своя особенная история", — рассказали в инициативной группе.
Дизайн медали разработает победитель соответствующего конкурса в республике. Принять участие в нем сможет любой желающий. Заявки на конкурс можно будет подать до 15 марта на nagrada@oddr.info.
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