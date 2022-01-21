"Собрали манатки и ушли": Попов показал карту, куда Рябков послал НАТО

Депутат Госдумы Евгений Попов показал на карте, куда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков послал НАТО.

Дипломат посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Депутат Попов опубликовал в своём телеграм-канале карту с конкретным маршрутом.

Иллюстрация к словам Рябкова про "собрали манатки и вернулись к 1997 году",

- гласит подпись к изображению.

Ранее Сергей Рябков говорил, что ситуация в сфере безопасности в Европе стала критической. По его словам, спасибо за это надо сказать США и НАТО.