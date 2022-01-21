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"Собрали манатки и ушли": Попов показал карту, куда Рябков послал НАТО
21 января 2022, 12:00 • 116 • Политика
Депутат Госдумы Евгений Попов показал на карте, куда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков послал НАТО.
Дипломат посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Депутат Попов опубликовал в своём телеграм-канале карту с конкретным маршрутом.
- гласит подпись к изображению.
Ранее Сергей Рябков говорил, что ситуация в сфере безопасности в Европе стала критической. По его словам, спасибо за это надо сказать США и НАТО.
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