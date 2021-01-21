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"Соболь не придёт на митинг": Дети будут отдуваться за провокаторов Навального - Голованов
21 января 2021, 23:20 • 132 • Политика
Полиция задержала сотрудницу ФБК Любовь Соболь, звавшую детей на митинги за Навального. "И Соболь не придёт на митинг. Дети будут отдуваться за этих провокаторов", - прокомментировал журналист Роман Голованов.
Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь задержали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Информацию подтвердил её адвокат Владимир Воронин.
По его информации, Соболь везут в ОМВД "Донской" в Москве. Поводом стали призывы выходить в субботу, 23 января, на несанкционированную акцию в поддержку Навального. Ранее в МВД уже предупреждали оппозиционеров об ответственности за подобную деятельность в Сети, сообщает ТАСС.
- прокомментировал задержание журналист Роман Голованов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что прямо на наших глазах оппозиция применяет методы провокатора попа Гапона - кидает в авангард детей и подростков, используя их самые чистые и искренние чувства: максимализм, бунтарство, поиск кристальной справедливости, желание найти рычаг и перевернуть планету с ног на уши. При этом все главные организаторы сидят либо за границей, либо в уютной камере СИЗО и оттуда призывают других к нарушению закона.
- пишет Голованов в Telegram.
В этой связи он призывает соцсети вычистить все агитки с призывами к подросткам выходить на улицы, а правоохранительные органы просит заняться каждым, кто призывал детей митинговать за Навального.
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