"Соболь не придёт на митинг": Дети будут отдуваться за провокаторов Навального - Голованов

Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь задержали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Информацию подтвердил её адвокат Владимир Воронин.

По его информации, Соболь везут в ОМВД "Донской" в Москве. Поводом стали призывы выходить в субботу, 23 января, на несанкционированную акцию в поддержку Навального. Ранее в МВД уже предупреждали оппозиционеров об ответственности за подобную деятельность в Сети, сообщает ТАСС.

И Соболь не придёт на митинг. Дети будут отдуваться за этих провокаторов,

- прокомментировал задержание журналист Роман Голованов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что прямо на наших глазах оппозиция применяет методы провокатора попа Гапона - кидает в авангард детей и подростков, используя их самые чистые и искренние чувства: максимализм, бунтарство, поиск кристальной справедливости, желание найти рычаг и перевернуть планету с ног на уши. При этом все главные организаторы сидят либо за границей, либо в уютной камере СИЗО и оттуда призывают других к нарушению закона.

Ребят просто используют и кинут. Никакой Навальный, никакая Соболь вам помогать не будут. Проверено годами. Где обещанные €10 тыс. всем задержанным? Их нет. Зато есть условные сроки, штрафы, поломанные судьбы,

- пишет Голованов в Telegram.

В этой связи он призывает соцсети вычистить все агитки с призывами к подросткам выходить на улицы, а правоохранительные органы просит заняться каждым, кто призывал детей митинговать за Навального.