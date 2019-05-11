|
"Соблюдать не на словах, а на деле": Россия блокировала искажающее факты заявление Совбеза ООН по Сирии
11 мая 2019, 02:24 • 90 • Политика
В Совбезе ООН представители России блокировали подготовленное Германией, Бельгией и Кувейтом заявление для прессы о ситуации сирийской провинции Идлиб, так как оно искажало реальную ситуацию. "Суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле", - подчеркнул российский дипломат.
Россия в Совбезе ООН блокировала искажающее факты заявление по ситуации в Сирии. Речь идет о материалах для прессы по обстановке в провинции Идлиб, которые были подготовлены Германией, Бельгией и Кувейтом, рассказал заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.
Он пояснил, что заявление искажало реальную ситуацию в сирийской провинции. По этому поводу российские дипломаты ведут разговоры с коллегами по профессиональным каналам. Сафронков добавил, что обсуждение ведется "с фактами и картами на руках", которые необходимы для понимания оперативной ситуацию в Сирии.
Напомним, что Идлиб - это единственная провинция Сирии, где сохраняется влияние террористов и бандформирований. В частности, речь идет о боевиках многократно переименовывавшей себя террористической организации "Ан-Нусра"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2019, 06:09
|
09 мая 2019, 01:39
|
09 мая 2019, 08:09
|
09 мая 2019, 04:54
|
09 мая 2019, 08:09
|
04 мая 2019, 04:39
|
07 мая 2019, 20:09