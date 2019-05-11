"Соблюдать не на словах, а на деле": Россия блокировала искажающее факты заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия в Совбезе ООН блокировала искажающее факты заявление по ситуации в Сирии. Речь идет о материалах для прессы по обстановке в провинции Идлиб, которые были подготовлены Германией, Бельгией и Кувейтом, рассказал заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.

Он пояснил, что заявление искажало реальную ситуацию в сирийской провинции. По этому поводу российские дипломаты ведут разговоры с коллегами по профессиональным каналам. Сафронков добавил, что обсуждение ведется "с фактами и картами на руках", которые необходимы для понимания оперативной ситуацию в Сирии.

"Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле", - подчеркнул представитель России.

Напомним, что Идлиб - это единственная провинция Сирии, где сохраняется влияние террористов и бандформирований. В частности, речь идет о боевиках многократно переименовывавшей себя террористической организации "Ан-Нусра"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.