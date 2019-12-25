|
"Собирались с мыслями - и год упущен": Путин потребовал от чиновников не дискредитировать идею нацпроектов
25 декабря 2019, 22:39 • 54 • Политика
Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников не дискредитировать саму идею нацпроектов. В ходе своей речи на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства отметил ряд сфер, где поставленные задачи по различным причинам не были полностью выполнены. К примеру, несмотря на то что нацпроекты содержат мощный ресурс для создания в стране новых высокотехнологичных производств, а поручения по этому поводу давались ещё в прошлом году, исполнители "достаточно долго, никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен". Президент подчеркнул, что чиновники должны неукоснительно следовать интересам граждан.
Президент России Владимир Путин обсудил реализацию нацпроектов в ходе заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Российский лидер обстоятельно изложил, что было выполнено в рамках запущенной госпрограммы, где есть недоработки и как они должны решаться.
Главное - интересы граждан
Глава государства в ходе выступления подчеркнул, что в центре внимания национальных проектов, "безусловно, должны оставаться граждане, российские семьи, их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей".
Однако, и это одна из важнейших проблем исполнения госпрограммы, далеко не везде, не всегда люди чувствуют результаты национального проекта, даже там, где эти результаты по факту есть.
Кроме того, указал Путин, в ряде случаев люди и вовсе ничего не знают о самой программе.
Согласно опросу Федеральной службы охраны, в апреле текущего года о нацпроектах вообще ничего не знали около 31 процента граждан. В сентябре этот показатель стал меньше всего на четыре десятых - 30,6% респондентов.
"Как так может быть? Мы же говорили-говорили на этот счёт", - заметил президент.
Он подчеркнул, что есть примеры, когда принятые решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл, пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали. Речь идёт прежде всего о реформе системы обращения с отходами.
Путин подчеркнул, что общение и постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями "обязаны быть в основе наших действий и интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться".
Если говорить о той же экономике, промышленности, то национальные проекты в этом плане содержат огромный ресурс.
В частности, отечественная промышленность даст возможность создания новых рабочих мест, что, безусловно, подтолкнёт и экономику.
Дискредитируют?
При этом, констатировал российский лидер, несмотря на данные поручения прошлого года, время фактически было упущено.
"Из-за того что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, фактически год упущен - в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале будущего года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно - кто, где, что, каким образом приобретает", - объяснил глава государства.
При всех сбоях системы и недоработках чиновникам следует активнее вовлекаться в работу. При этом, пояснил Путин, снижать заявленные цели по выполнению нацпроектов не стоит - это чревато "сползанием вниз".
Любые попытки "подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы", заметил он и призвал чиновников не дискредитировать саму идею госпрограммы.
Чтобы избежать проблем и недоработок в дальнейшем, федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, "содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях".
"Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнёрство и готовность работать по-новому, более эффективно всем вместе", - подчеркнул Путин и добавил, что качественные изменения работы органов власти и внедрение современных подходов на всех уровнях управления должны стать важнейшим сквозным итогом реализации нацпроектов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2019, 10:54
|
20 декабря 2019, 06:09
|
20 декабря 2019, 02:54
|
24 декабря 2019, 04:24
|
20 декабря 2019, 02:54
|
25 декабря 2019, 12:54
|
21 декабря 2019, 08:09