"Собирались с мыслями - и год упущен": Путин потребовал от чиновников не дискредитировать идею нацпроектов

Президент России Владимир Путин обсудил реализацию нацпроектов в ходе заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Российский лидер обстоятельно изложил, что было выполнено в рамках запущенной госпрограммы, где есть недоработки и как они должны решаться.

Главное - интересы граждан

Глава государства в ходе выступления подчеркнул, что в центре внимания национальных проектов, "безусловно, должны оставаться граждане, российские семьи, их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей".

Однако, и это одна из важнейших проблем исполнения госпрограммы, далеко не везде, не всегда люди чувствуют результаты национального проекта, даже там, где эти результаты по факту есть.

Кроме того, указал Путин, в ряде случаев люди и вовсе ничего не знают о самой программе.

Согласно опросу Федеральной службы охраны, в апреле текущего года о нацпроектах вообще ничего не знали около 31 процента граждан. В сентябре этот показатель стал меньше всего на четыре десятых - 30,6% респондентов.

"Как так может быть? Мы же говорили-говорили на этот счёт", - заметил президент.

Он подчеркнул, что есть примеры, когда принятые решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл, пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали. Речь идёт прежде всего о реформе системы обращения с отходами.

Путин подчеркнул, что общение и постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями "обязаны быть в основе наших действий и интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться".

Если говорить о той же экономике, промышленности, то национальные проекты в этом плане содержат огромный ресурс.

В частности, отечественная промышленность даст возможность создания новых рабочих мест, что, безусловно, подтолкнёт и экономику.

Дискредитируют?

При этом, констатировал российский лидер, несмотря на данные поручения прошлого года, время фактически было упущено.

"Из-за того что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, фактически год упущен - в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале будущего года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно - кто, где, что, каким образом приобретает", - объяснил глава государства.

При всех сбоях системы и недоработках чиновникам следует активнее вовлекаться в работу. При этом, пояснил Путин, снижать заявленные цели по выполнению нацпроектов не стоит - это чревато "сползанием вниз".

Любые попытки "подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы", заметил он и призвал чиновников не дискредитировать саму идею госпрограммы.

Чтобы избежать проблем и недоработок в дальнейшем, федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, "содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях".

"Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнёрство и готовность работать по-новому, более эффективно всем вместе", - подчеркнул Путин и добавил, что качественные изменения работы органов власти и внедрение современных подходов на всех уровнях управления должны стать важнейшим сквозным итогом реализации нацпроектов.