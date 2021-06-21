"Собирается в Европу": Сосновский объяснил вакцинацию Соболь

Любовь Соболь в соцсети рассказала о вакцинации против коронавируса.

Соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь в своем Instagram рассказала, что получила первую дозу прививки от коронавируса.

По её словам, всё прошло без проблем. По привычке, она заявила, что в нежелании россиян вакцинироваться виноват лично Путин

- сообщает Telegram-канал Владимира Соловьева.

Он напоминает, что ранее оппозиционерка и "юрист" Соболь резко критиковала вакцины из России, выступала против вакцинации. Отмечается, что подписчики Соболь обвиняют ее в том, что она "переобулась".

Объясняю. Это сигнал к тому, что она в ближайшие недели ( через три недели) всплывет за рубежом. Она собирается в Европу, где у нее нет шансов получить прививку - там еще долго будут прививать своих. Поэтому срочно прививается ненавистным Спутником, который ей жизнь спасти должен

- пояснил Доктор Сосновский.