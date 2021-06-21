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"Собирается в Европу": Сосновский объяснил вакцинацию Соболь
21 июня 2021, 23:55 • 120 • Политика
Любовь Соболь в соцсети рассказала о вакцинации против коронавируса.
Соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь в своем Instagram рассказала, что получила первую дозу прививки от коронавируса.
- сообщает Telegram-канал Владимира Соловьева.
Он напоминает, что ранее оппозиционерка и "юрист" Соболь резко критиковала вакцины из России, выступала против вакцинации. Отмечается, что подписчики Соболь обвиняют ее в том, что она "переобулась".
- пояснил Доктор Сосновский.
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