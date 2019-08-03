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"Соберите волю в кулак, мужества наберитесь": Мутко резко высказался о властях затопленного Приангарья
03 августа 2019, 17:54 • 71 • Политика
Вице-премьер Виталий Мутко резко высказался о властях Приангарья, из-за медлительности которых ни один житель затопленных районов не получил новый дом. "Соберите волю в кулак, мужества наберитесь", - дал он установку муниципальным чиновникам.
Виталий Мутко обрушился с критикой на глав муниципальных образований Приангарья, возмутившись тем, кто местные власти тормозят решения по обследованию подтопленных домов, задерживают выдачу актов и сертификатов на приобретение нового жилья. А ни один из пострадавших, чьё жильё уже признано негодным, не переехал в новый дом.
"Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований, ответьте базовые вещи", - приводит РИА "Новости" эмоциональную речь вице-премьера на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный", - дал он установку чиновникам.
Заместитель председателя правительства, известный своим посланием миру "от всего сердца", назвал иркутских чиновников "мужиками" и признался, что без них с ситуацией не разобраться. И губернатор здесь без вас не разберется. "Быстрее в руки возьмите в себя", - попросил он.
Накануне Мутко раскритиковал мэра города Тулун Юрия Кариха и иркутского губернатора Сергея Левченко. Обоим обещал "жесткий разговор".
Напомним, июньский паводок в Иркутской области затронул более ста населенных пунктов, были подтоплены почти 11 тысяч домов, сильнее всего пострадали Тулун и Нижнеудинск. 25 человек погибли, шестеро остаются пропавшими без вести. Всего от стихии пострадали почти 40 тысяч человек.
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