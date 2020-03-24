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"Соберите комиссию по этике по поводу Навального и "Эха Москвы": Витязева о "сорвавшемся" профессоре
24 марта 2020, 15:35 • 66 • Политика
Во ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год" и "уничтожать либеральную сволоту". "Вы соберите комиссию по этике по поводу выступающих на радио "Эхо Москвы"... Соберите комиссию по этике всех высказываний в блоге у Навального... Если судить, то судить всех. А не одного профессора, который высказал, на самом деле, мнение очень многих обычных людей", - прокомментировала ситуацию журналистка Юлия Витязева.
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию учёного совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год" и "уничтожать либеральную сволоту", саботирующую меры Роспотребнадзора против коронавируса. Ситуацию для Царьграда прокомментировала журналистка Юлия Витязева.
Прежде всего, она отмечает, что ситуация сложная, нервы у всех на пределе. Все прекрасно понимают, что всего один человек может привезти вирус в страну и стать источником заражения для нескольких десятков. А дальше по цепочке эти несколько десятков могут превратиться в совершенно ужасающие цифры.
Витязева напоминает, что именно это и произошло в Италии. Потому что самоизоляции не было изначально. И сейчас по соцсетям гуляют жуткие кадры, на которых вереницами военные грузовики вывозят умерших людей, потому что ни кладбища, ни морги уже не справляются.
Она согласна с тем, что высказывание профессора ВШЭ об уничтожении "либеральной сволоты" является крайне резким. И это можно было бы обсуждать, если бы была стандартная, стабильная ситуация. Но не когда на протяжении нескольких недель определённая категория лиц ежедневно занимается вбрасыванием фейков, разгоном паники и дискредитацией всех органов государственной власти.
Подводя итог, журналистка отметила, что лично она этого человека не осуждает да и не имеет на это права. Потому что ситуация напряжённая, накалённая. И когда беспечность определённых людей ставит под угрозу жизнь и здоровье очень многих людей, то формулировки в отношении этих людей бывают очень резкими.
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