"Соберите комиссию по этике по поводу Навального и "Эха Москвы": Витязева о "сорвавшемся" профессоре

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию учёного совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год" и "уничтожать либеральную сволоту", саботирующую меры Роспотребнадзора против коронавируса. Ситуацию для Царьграда прокомментировала журналистка Юлия Витязева.

Прежде всего, она отмечает, что ситуация сложная, нервы у всех на пределе. Все прекрасно понимают, что всего один человек может привезти вирус в страну и стать источником заражения для нескольких десятков. А дальше по цепочке эти несколько десятков могут превратиться в совершенно ужасающие цифры.

Витязева напоминает, что именно это и произошло в Италии. Потому что самоизоляции не было изначально. И сейчас по соцсетям гуляют жуткие кадры, на которых вереницами военные грузовики вывозят умерших людей, потому что ни кладбища, ни морги уже не справляются.

"И, конечно же, меньше всего нам хочется, чтобы у нас было то же самое. Я понимаю, что для некоторых такие высказывания кажутся достаточно резкими. Но объясню, сейчас не та ситуация, когда нужно говорить о какой-либо этике, а нужно говорить о безопасности", - объясняет Юлия Витязева в интервью Царьграду.

Она согласна с тем, что высказывание профессора ВШЭ об уничтожении "либеральной сволоты" является крайне резким. И это можно было бы обсуждать, если бы была стандартная, стабильная ситуация. Но не когда на протяжении нескольких недель определённая категория лиц ежедневно занимается вбрасыванием фейков, разгоном паники и дискредитацией всех органов государственной власти.

"Вы соберите комиссию по этике по поводу выступающих на радио "Эхо Москвы". Тот же этот вот великий деятель Соловей, которая заявила там о 16 тысячах заражённых. Вы соберите комиссию по этике деятельности госпожи Васильевой, которая является врачом-офтальмологом, а переквалифицировалась в эпидемиологи и вирусологи. Вы соберите комиссию по этике всех высказываний в блоге у Навального. Давайте. Если судить, то судить всех. А не одного профессора, который высказал, на самом деле, мнение очень многих обычных людей", - подчеркнула Витязева.

Подводя итог, журналистка отметила, что лично она этого человека не осуждает да и не имеет на это права. Потому что ситуация напряжённая, накалённая. И когда беспечность определённых людей ставит под угрозу жизнь и здоровье очень многих людей, то формулировки в отношении этих людей бывают очень резкими.